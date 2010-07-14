فعلا نیازی به اصلاح اطلاعات اقتصادی خانوار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل آذر درباره افرادی که به هر دلیل تاکنون فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را پر نکرده‌اند، گفت: افرادی که نه در نوبت سال 87 و نه در نوبت سال 89 فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را تکمیل نکرده‌اند، دو گروه هستند؛ اول خانوارهایی که جدید تشکیل شده‌اند و به تازگی ازدواج کرده‌اند و یا آنهایی که تمایل به تکمیل فرم نداشته‌اند.

رئیس مرکز آمار ایران درباره زوج‌های جوانی که تشکیل خانواده داده و اطلاعات خود را ثبت نکرده‌اند، گفت: اطلاعات خانواده‌های تازه تشکیل شده به صورت خودکار در مرکز آمار ایران به ثبت خواهد رسید و زوج‌های جوان نیازی به تکمیل فرم اطلاعات اقتصادی خانوار ندارند.

عادل آذر افزود: از ابتدای تیرماه اصلاحات اطلاعات خانوارها شامل تولد، مرگ، ازدواج و طلاق در حال ثبت در مرکز آمار ایران است.

وی همچنین اظهار داشت: بر اساس برآوردها، پس از فراخوان اول یعنی از سال 87 تاکنون حدود 1 میلیون و 780 مورد ازدواج، دو میلیون و650 هزار مورد تولد، 780 هزار مورد فوت و 254 هزار مورد طلاق در سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد کشور به ثبت رسیده است که اطلاعات مورد نیاز توسط این دو سازمان، در اختیار مرکز آمار ایران قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در مرکز آمار ایران اطلاعات مربوط به تولد و مرگ به طور خودکار به روز رسانی شده است و همچنین به روز رسانی اطلاعات مربوط به ازدواج و طلاق از اول تیرماه آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد.

رئیس مرکز آمار ایران درخصوص گروه دوم یعنی کسانی که به هر دلیل تاکنون ثبت نام نکرده‌اند و شامل افراد گروه اول نمی شوند نیز اظهار داشت: مرکز آمار ایران دو بار در طول سال‌های 87 و 89 فراخوان داده شد تا افرادی که ثبت نام نکرده‌اند، نسبت به نام نویسی و تکمیل فرم اطلاعات اقتصادی خانوار خود اقدام کنند اما عده‌ای تاکنون ثبت نام نکرده‌اند.

عادل آذر با بیان اینکه فرض ما بر این است که آنها تمایلی برای پر کردن فرم ندارند، افزود: البته بر اساس اطلاعات ما در مرکز آمار ایران، حدود 90 درصد از خانوارها فرم اطلاعات اقتصادی را تکمیل کرده‌اند و تنها 10 درصد باقیمانده‌اند که بیشتر این افراد جزء کسانی بوده‌اند که بنابر تمایل خود اطلاعات خانوار را ارائه نکرده‌اند.

وی تصریح کرد: اگر خانوارهایی وجود دارند که بنا به هر دلیلی ثبت نام نکرده‌اند و هم اکنون خواهان ارائه اطلاعات اقتصادی خانوارهای خود هستند، در صورتی که کارگروه طرح تحول اقتصادی به ما اجازه بدهد، می‌توانیم بعد از جمع‌آوری تمامی اطلاعات و اصلاح آنها و در فرصت مقتضی برای این افراد هم امکان ثبت نام را فراهم کنیم.

رئیس مرکز آمار ایران از ثبت نام 18 میلیون و 500 هزار خانوار که حدود 67 میلیون و600 هزار نفر را شامل می‌شوند، خبر داد.



رئیس مرکز آمار ایران در پاسخ به سئوال عده‌ای از هموطنان که از گم کردن یا فراموشی کد رهگیری یا رمز عبور خود ابراز نگرانی کرده بودند به خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی دولت گفت: افرادی که کد رهگیری یا رمز عبور خود را گم کرده‌اند، ابدا نگران نباشند زیرا در حال حاضر نیازی به رمز عبور و کد رهگیری نیست.

عادل آذر ادامه داد: هم اکنون در سایت وزارت رفاه و تامین اجتماعی بر اساس شماره ملی افراد اقدامات مربوط به دریافت یارانه نقدی آنها انجام می‌شود و فعلا نیازی به رمز عبور و کد رهگیری نیست.

رئیس مرکز آمار ایران همچنین درباره مشکلاتی که در هنگام ثبت شماره ملی در سامانه وزارت رفاه برای برخی از افراد وجود دارد، گفت: ما تمام اطلاعات خانوارها را براساس مشخصات شناسنامه‌ای و هویتی به وزارت رفاه ارائه کرده‌ایم که 98 درصد اطلاعات توسط ثبت احوال کشور تایید شده و چیزی حدود 2 درصد از اطلاعات مربوط به شماره ملی دچار مشکل شده است.

وی با بیان اینکه این اشکالات مربوط به خود افراد است که اطلاعات خود را اشتباه وارد سامانه مرکز آمار و یا فرم‌های اطلاعات اقتصادی خانوار کرده‌اند، اظهار داشت: مشخصات این افراد در سامانه مرکز آمار ایران وجود دارد، این افراد مطمئن باشند بعد از جمع آوری اطلاعات مربوط به فراخوان وزارت رفاه از طرق مختلف با این افراد ارتباط برقرار می‌شود و مشکل آنها برطرف خواهد شد لذا از این بابت نیز هیچ نگرانی وجود ندارد.

رئیس مرکز آمار ایران درباره برخی اختلالات یا اشکالاتی هم که در سایت این مرکز وجود دارد، گفت: در حال حاضر نیازی به مراجعه افراد به سایت مرکز آمار ایران برای اصلاح اطلاعات یا وارد کردن اطلاعات جدید وجود ندارد زیرا هم اکنون زمان اصلاح اطلاعات اقتصادی خانوارها نیست و در آینده اگر قرار بر این بود، به طور یقین اطلاع رسانی خواهیم کرد.



عادل آذر در پاسخ به این سئوال که در مرحله اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت یارانه بر چه اساسی خواهد بود، اظهار داشت: در نوبت اول پرداخت یارانه‌ها، صرفا ملاک پرداخت‌ها اطلاعات فردی و شناسنامه‌ای افراد است و نیازی به اطلاعات اقتصادی خانوارها نیست.

وی افزود: در مرحله بعدی که اطلاعات اقتصادی خانوارها ملاک پرداخت یارانه‌ها قرار می‌گیرد، سامانه‌ای به مردم ارائه می‌شود که از طریق آن بتوانند هرگونه اصلاحاتی که از نظر اقتصادی مانند، شغل، تعداد افراد تحت تکفل، محل سکونت و غیره در خانواده‌های آنها به وجود آمده است را به مرکز آمار اطلاع دهند.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس مرکز آمار ایران به راستی آزمایی اطلاعات اقتصادی خانوارها اشاره کرد و اظهار داشت: از سال 87 تاکنون تغییرات زیادی از نظر اقتصادی و معیشتی در خانوارها اتفاق افتاده است به همین دلیل مرحله دوم راستی آزمایی اطلاعات اقتصادی خانوارها را که چیزی حدود 6 تا 9 ماه آینده خواهد بود، اجرا می‌کنیم که در آن زمان افراد می‌توانند هر گونه تغییراتی که از نظر اقتصادی یا محل سکونت آنها اتفاق افتاده است را اصلاح کنند.

عادل آذر تاکید کرد: در حال حاضر تنها اطلاعات مربوط به تولد، مرگ، ازدواج و طلاق مهم است که ما در حال به روز رسانی این اطلاعات هستیم و اصلاحات احتمالی در بقیه موارد که به آن اطلاعات نیاز است، در فرصت‌های بعدی انجام خواهد شد.

خوشه بندی‌ها منتفی شده است

رئیس مرکز آمار ایران درباره خوشه بندی‌ها هم گفت: به طور کلی با دستور رئیس جمهور خوشه بندی‌ها منتفی شده است و چیزی به عنوان خوشه بندی وجود ندارد لذا مردم نباید نگران این قضیه باشند.

عادل آذر خاطرنشان کرد: همچنان از افرادی که تمکن مالی دارند و نیازی به دریافت یارانه‌ها ندارند، تقاضا می‌کنیم اگر قبلا ثبت نام کرده‌اند، انصراف دهند و آن 10 درصدی هم که اصلا ثبت نام نکرده‌اند، اصراری به ثبت نام نداشته باشند تا ما بتوانیم به افرادی که نیازمند واقعی دریافت یارانه نقدی هستند، کمک کنیم.

وی یادآورشد: البته افرادی هم که به هر دلیل هنوز ثبت نام نکرده‌اند و تمایل دارند فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را تکمیل کنند، مطمئن باشند در زمان مناسبی سیستم سامانه مرکز آمار ایران فعال خواهد شد و اطلاعات آنها را اخذ خواهد کرد لذا بار دیگر تاکید می‌کنیم که مردم عزیز هیچ دغدغه‌ای در این خصوص نداشته باشند.