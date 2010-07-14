فلسفه سیاسی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب درآمدی بر فلسفه سیاسی است و مفاهیم این حوزه را به صورت مقدماتی مورد بررسی قرار داده است.

نکته مهم این کتاب بررسی مفاهیم جا افتاده و تثبیت شده در حوزه فلسفه سیاسی است. برای نمونه یکی از پرسشهای مطرح شده در کتاب، چرایی اهمیت برخی موضوعات در فلسفه سیاسی است.

میلر این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد که ما چگونه باید در یک جامعه در کنار یکدیگر زندگی کنیم. به عبارت دیگر او به الزامات اخلاقی زندگی اجتماعی انسانها با یکدیگر می‌پردازد.

او به موضوع سیاست می‌پردازد و می‌گوید چرا اساساً انسانها دولت و اقتدار سیاسی را به وجود می‌آورند و سپس این موضوع را کنکاش می‌کند که چه حوزه‌هایی از زندگی انسانها خارج از محدوده نفوذ سیاست است.

یکی دیگر از موضوعات مورد توجه، موضوع عدالت و سیاست است. او به بررسی این موضوع می‌پردازد که چه نسبتی میان عدالت و نظام سیاسی وجود دارد و بر اساس نگرش به عدالت، نظامهای سیاسی چگونه تقسیم‌بندی می‌شوند.

نویسنده در بخش دیگری از این کتاب به بررسی موضوعات و مسائل مربوط به جهانی شدن پرداخته و اعلام می کند افزایش ارتباطات جهانی باعث شده بشر امروز، شکل دیگری از زندگی سیاسی را تجربه کند. او با توجه به گستردگی ارتباطات می‌گوید: آیا حکومت جهانی شکل می‌گیرد؟

این کتاب با عنوان "فلسفه سیاسی" از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.