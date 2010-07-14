نظارت انجمنهای ویژه رزمندگان فرانسه بر عملکرد دولت نسبت به قربانیان جنگ

به گزارش خبرنگار مهر، فرانسه یکی از کشورهای بزرگ اروپایی است که در کارنامه تاریخی صد ساله اخیر خود حضور در جنگهای مختلفی را به ثبت رسانده است. به همین لحاظ در قوانین فرانسه سعی شده وضعیت تمام افرادی که به نوعی از ناحیه جنگ آسیب دیده اند حتی کسانی که پس از جنگ بر اثر خمپاره یا مین و تجهیزات باقیمانده از جنگ مصدوم شده یا جان خود را از دست داده اند مورد رسیدگی قرار گیرد.

بودجه وزارت دفاع فرانسه در بخش حمایت از رزمندگان و آسیب دیدگان جنگی سالانه مبلغ قابل توجهی است که بخشی از آن صرف حمایت از ابتکارهایی می شود که توسط انجمنهای خصوصی برای زنده نگه داشتن خاطره رزمندگان و قربانیان انجام می‌شود.

در حال حاضر در حاشیه وزارت دفاع فرانسه وزارتی به سرپرستی "وزیر مشاور در امور رزمندگان سابق" وجود دارد که رسیدگی به امور رزمندگان سابق، بستگان و خانواده آنان، همچنین دفاع از ارزشهای شهروندی، حفظ روحیه دفاع از میهن، تحکیم ارتباط ارتش با مردم و در نهایت گرامیداشت خاطره قربانیان را برعهده دارد.

در کنار متولیان اصلی امور رزمندگان و معلولان جنگ فرانسه، ارگانها و انجمنهای غیردولتی وجود دارند و در بسیاری از زمینه ها مانند رسیدگی، سازماندهی، راهنمایی و مشاوره به ارائه خدمات مشغول هستند و نظارت بر اجرای صحیح قوانین مربوط به بازماندگان جنگ ابتدا از خود افراد ذی نفع آغاز می شود اما در کنار آن انجمنهای ویژه رزمندگان همچون اهرم فشار بر دستگاههای دولتی عمل می کنند.

در قوانین فرانسه فقط معلولان جنگی یا خانواده قربانیان از حقوق و امتیازهای خاص برخوردار هستند و اسرای سابق جنگی از کوچکترین حق خاصی برخوردار نیستند، زیرا در فرهنگ فرانسه که ناشی از خاطره جنگ جهانی دوم است اسرا تسلیم شدن را بر مرگ ترجیح می دادند به همین جهت هیچ حمایتی از آنان به عمل نمی آید. اما خارجیانی که در چارچوب "لژیون خارجی" برای فرانسه به نبرد و جنگ پرداخته اند در صورت معلول شدن از حقوق مساوی با فرانسویان برخوردارند.

خدمات رفاهی - تفریحی

سیستم حمل و نقل شهری پاریس (اتوبوس و مترو) جهت سهولت در رفت وآمد رزمندگان سابق و افراد معلول 50 درصد به بالا کارت رایگان صادر می کند که برای همراه این افراد نیز تخفیف در نظرگرفته شده است. در وسایل حمل و نقل عمومی فرانسه همیشه چندین صندلی وجود دارد که بالای آنها علامت قلب زده شده است و معنی آن این است که این صندلی ها برای معلولان و مصدومان جنگی و کسانی که نمی توانند بایستند در نظر گرفته شده است.

برای انتقال معلولان در فرانسه وسایل ویژه حمل و نقل وجود دارد که هزینه آن توسط بیمه پرداخت می شود. همچنین معلولان جنگی 25 تا 45 درصد از تخفیف 50 درصدی بلیط قطار برخوردارند و در صورتی که معلولیت فرد تا 85 درصد باشد از بلیط رایگان و همراه وی از 25 درصد تخفیف بهره مند می شود. حتی این افراد در نشستن داخل اتوبوس یا مترو از اولویت برخوردارند به جهت اینکه پشت کارت کسانی که ایستادن برایشان مضر است علامت گذاری شده است.

ایجاد گذرگاه مناسب برای تردد معلولین جنگی در معماری شهر لحاظ شده است و کلیه معلولان برای رفت و آمد در تمام مراکز دولتی و خصوصی نگرانی نخواهند داشت و در بخشهایی چون ساختمان سازی یا اشتغال رزمندگان سابق می توان گفت وزارتخانه های مربوطه (وزارت شهرسازی و کار) بر اجرای قوانین در حوزه خود نظارت دارند و رزمندگان در تمام وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در مسائلی چون استخدام، کارآموزی، آموزش حین خدمت و… در اولویت هستند.

برگزاری برنامه های تبلیغاتی و یادبودها

حفظ و تقویت روحیه جانبازی و فرهنگ احترام به رزمندگان یکی از مبانی وجودی "مرکز رسیدگی به امور معلولان و رزمندگان سابق جنگ" است که در این راستا در وزارت دفاع فرانسه برنامه های متعددی اجرا می شود به طوری که در تمام مراسم رسمی حضور رزمندگان سابق و حتی خانواده های آنان در حالیکه پرچمهای مختلفی در دست دارند و مدالهای افتخار خود را بر سینه آویخته اند در کنار دیگر مقامات ایستاده اند مشهود است. در برخی برنامه ها چون مراسم نثار تاج گل بر مزار سرباز گمنام - که به صورت یکی از جاذبه های توریستی فرانسه درآمده است- رزمندگان سابق با لباسهای مزین به مدالهای افتخار خود همه روزه با اجرای مراسم رژه و موزیک نظامی تاج گلی را بر مزار سرباز گمنام که در میدان "شارل دوگل" پاریس قرار دارد می گذارند.

در تمام نقاطی که سربازان فرانسوی یا اعضای نیروی مقاومت فرانسه جان خود را در حین نبرد با دشمنان از دست داده یا در آن نقطه تیرباران شده اند سنگ یادبودی نصب شده که بر روی آن نام، تاریخ و نحوه جانبازی رزمنده حک شده است. حتی در محلهایی که مکان اختفا، تشکیل جلسات و فرماندهی عملیات ارتش یا نیروهای مقاومت بوده پلاکهای یادبودی با ذکر توضیحاتی نصب شده است و همواره در یکی از روزهای هفته تاج گلی بر این پلاکها نصب می شود و در روزهای خاصی به منظور گرامیداشت خاطره ایثارگران از این افراد تجلیل می شود. یکی دیگر از کارهای نمادین برای حفظ خاطره جانبازان به صدا درآوردن آژیر خطر در اولین چهارشنبه هر ماه یا نگهداری برخی ساختمانهای آسیب دیده و جنگ زده است.

حمایتهای درمانی از ایثارگران جنگی

نظام تأمین اجتماعی فرانسه به گونه ای است که تمام افراد کشور حتی خارجیانی که بیش از 3 ماه در این کشور اقامت داشته اند می توانند از پوشش درمانی رایگان برخوردار باشند که رزمندگان سابق، تبعیدیان و افرادی که به نوعی در شمار قربانیان جنگی هستند تحت درمان کامل قرار گرفته و هزینه های آنها رایگان است.

کمک هزینه های معیشتی و آموزشی

به تمام افرادی که رزمنده، تبعیدی یا همسر رزمنده سابق باشند کمک هزینه تعلق می گیرد که میزان آن بسته به هر مورد متفاوت است و به مجروحان نخاعی کمک ثابت و پرستار بسته به شدت معلولیت داده می شود و در برخی موارد هزینه های فوق العاده در نظر گرفته شده است. در مورد آموزش نیز از آنجایی که سیستم آموزش دولت فرانسه رایگان است، فرزندان بازماندگان جنگ مانند دیگر فرانسویان از کمک های آموزشی برخوردار می شوند و فرزندان کشته های جنگ تحت سرپرستی دولت قرار دارند و دولت مسئولیت هزینه تحصیل آنها را تا سن 21 سالگی بر عهده می گیرد.

مسکن

در فرانسه مسئله مسکن با توجه به کمک هزینه های مسکن که به همه فرانسویان پرداخت می شود و وجود تسهیلات بانکی متعددی که برای ساخت یا خرید خانه وجود دارد، چندان مسئله مهمی نیست. از طرفی خانه های استیجاری ارزانقیمت وجود دارد که در اختیار شهرداریها است و همه به ویژه افراد کم درآمد می توانند با ثبت نام در شهرداریها نسبت به اسکان خود اقدام کنند که رزمنده سابق یا مجروح و از کار افتاده نسبت به دیگران از اولویت برخوردار است. اما با این حال دولت از طریق سازمانهای ذیربط به متقاضیانی که قصد خرید یا ساخت خانه دارند و امکانات کافی ندارند-علاوه بر کمکهای متعارفی که در اختیار عموم مردم قرار دارد بسته به شرایط وام بدون بهره پرداخت می کند.

امکانات ارائه شده در جهت اشتغال معلولان و رزمندگان

برای جذب رزمندگان و معلولان جنگ در ساختار کاری کشور، دوره های تخصصی و کاربردی ایجاد شده است که آنها با توجه به شرایط جسمی و روحی خود در یکی از زمینه ها به طی این دوره ها پرداخته و برای ورود مجدد به بازار کار آماده می شوند. در فرانسه سربازان و رزمندگان سابق مستمری از کارافتادگی دریافت می کنند و چنانچه یکی از این افراد فوت کند به بازماندگان حقوقی وی(همسر، فرزندان یا پدر و مادر) مستمری پرداخت می شود.

همچنین برای رزمندگان سابق نشانه ها و امتیازهایی چون عنوان"قدرشناسی ملت" و "کارت رزمندگی" در نظر گرفته شده که این کارت به آنان امکان می دهد تا پس از 65 سالگی از مستمری بازنشستگی و از کارافتادگی برخوردار شوند و با مساعدت دولت در نظام سود از تعاون مشارکت کنند.

به رزمندگان سابقی که شغلی نداشته اند مبلغی به عنوان همبستگی پرداخت می شود که حداقل تا سن بازنشستگی هزینه زندگی آنان را تضمین کند. در زمینه مالیات نیز افرادی که سابقه حضور در جبهه یا کارت آسیب دیدگی دارند بر اساس الویت از پرداخت بخشی از مالیات سالانه خود معاف می شوند.

این قوانین بخش کوچکی از قوانین مربوط به جانباختگان و معلولان جنگ در کشور فرانسه را شامل می شود که نمونه این قوانین و یا کاملتر و بهتر از آن را می توان در قوانین جمهوری اسلامی ایران یافت اما این سؤال همچنان باقی است که چرا این قوانین در روح و عمل جامعه ایران با وجود پشتوانه های مادی و معنوی کمتر حاکم است در حالی که بخش کوچکی از همین قوانینی که در ایران به تصویب رسیده در جوامع دیگر کاملا اجرا می شود.