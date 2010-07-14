دروغهای اسرائیل درباره کشتار کاروان آزادی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جمهوریت مصر امروز در مقاله ای به نتیجه تحقیقات صوری و غیرواقعی اسرائیلی ها در خصوص حمله به کاروان آزادی پرداخت.

دراین مقاله آمده است : تحقیقات نظامی اسرائیل درباره کشتار کاروان آزادی حاکی ازآن است که در سطح فرماندهی نظامی اسرائیلی ها اشتباه و همچنین در عملیات اطلاعاتی این رژیم نیز کوتاهی رخ داده است.

این درحالی است که حمله به کاروان آزادی کاملا از روی عمد در دریای مدیترانه صورت گرفت این تحقیق صوری و کاملا دروغین اسرائیل تنها برای دور کردن مقامات صهیونیستی از تبعات حمله به کاروان آزادی انجام شد.

گویا اسرائیلی ها فراموش کردند که دستور داده بودند تا به هر شکل ممکن حتی به قیمت کشته شدن مسافران این کشتی مانع ورود کاروان آزادی به غزه درمحاصره شوند.

حمله به مسافران کاروان آزادی درحالی صورت گرفت که آنان نه تنها نظامی نبودند بلکه از فعالان حقوق بشر از سراسر جهان با هدف نجات ملت فلسطین به سوی غزه به راه افتادند.

جمهوریت تاکید می کند: علت حمله به کاروان آزادی اشتباه از سوی سران اسرائیلی نبود بلکه اصرار آنان به ادامه سیاست تجاوزگرانه ای است که دولت صهیونیستی بر اساس آن استوار است. صهیونیست ها به دیگر ادیان آسمانی احترام نمی گذارند و یا حتی قوانین بین المللی را به علت نیات توسعه طلبانه شان نادیده می گیرند.

جمهوریت در پایان در خصوص ماهیت تجاوزگری اسرائیل می نویسد: در صفحات تاریخ به شکل پی در پی شاهد عملیات ترور و جنگ از سوی اسرائیلی ها علیه ملت های منطقه خاورمیانه هستیم و آیا ممکن است همه این جنگ ها و عملیات ترور از سر اشتباه یا کوتاهی رخ داده باشد؟