مشکلات بازرگانان ایرانی فعال در آستراخان روسیه باید رفع شود

هادی تیز هوش تابان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گمرک آستراخان به رغم روابط اقتصادی نزدیک بین دو استان سختگیری های خاصی را برای تجار ایرانی انجام می دهد.

وی همچنین عدم تائید گواهی مبدا ء فرم A از طرف گمرک آستراخان را یکی از مشکلات موجود برای تجار ایرانی عنوان و خاطرنشان کرد: این مشکل فقط درآستراخان وجود دارد و تجار ایرانی در روسیه و اروپا با این مساله روبرو نیستند.

رئیس اتاق بازرگانی گیلان افزود: عدم قبول گواهی فرم A و اجبار تجار برای سفر به مسکو و تائید اسناد گمرکی هزینه های زیادی را به تجار تحمیل می کند.

وی در ادامه خواستار روشن شدن ریشه بروز این مشکل از سوی مسئولان آستراخان و حل قطعی آن به منظور تسهیل و تسریع در تجارت بین دو استان شد.

تیزهوش تابان یاد آورشد: تجربه نشان داده در کشورهای که روابط تجاری نزدیک دارند، سیاسیون برای حفظ منافع تجار ارتباط های خود را ارتقاء می دهند و دوکشور ایران و روسیه نیز ازاین امر مستثنی نبوده و باید از امکانات و شرایط موجود در دو کشور برای توسعه روابط درست استفاده شود.