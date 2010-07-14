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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۳:۵۲

تیز هوش تابان:

مشکلات بازرگانان ایرانی فعال در آستراخان روسیه باید رفع شود

مشکلات بازرگانان ایرانی فعال در آستراخان روسیه باید رفع شود

رشت - خبر گزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی استان گیلان با اشاره به اینکه روسیه یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران است خواستار رفع مشکلات بازرگانان ایرانی فعال در آستراخان روسیه شد.

هادی تیز هوش تابان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گمرک آستراخان به رغم روابط اقتصادی نزدیک بین دو استان سختگیری های خاصی را برای تجار ایرانی انجام می دهد.

وی همچنین عدم تائید گواهی مبدا ء فرم A از طرف گمرک آستراخان را یکی از مشکلات موجود برای تجار ایرانی عنوان و خاطرنشان کرد: این مشکل فقط درآستراخان وجود دارد و تجار ایرانی در روسیه و اروپا با این مساله روبرو نیستند.

رئیس اتاق بازرگانی گیلان افزود: عدم قبول گواهی فرم A و اجبار تجار برای سفر به مسکو و تائید اسناد گمرکی هزینه های زیادی را به تجار تحمیل می کند.

وی در ادامه خواستار روشن شدن ریشه بروز این مشکل از سوی مسئولان آستراخان و حل قطعی آن به منظور تسهیل و تسریع در تجارت بین دو استان شد.

تیزهوش تابان یاد آورشد: تجربه نشان داده در کشورهای که روابط تجاری نزدیک دارند، سیاسیون برای حفظ منافع تجار ارتباط های خود را ارتقاء می دهند و دوکشور ایران و روسیه نیز ازاین امر مستثنی نبوده و باید از امکانات و شرایط موجود در دو کشور برای توسعه روابط درست استفاده شود.

کد مطلب 1116379

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