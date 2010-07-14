637 میلیون تومان از اوقاف و امور خیریه کشور به خراسان جنوبی اختصاص یافت

حجت ‌الاسلام دادخدا خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند با اشاره به اینکه در سال جاری 637 میلیون تومان از محل اعتبارات سازمان اوقاف و امور خیریه کشور به این استان اختصاص یافته است، افزود: این اعتبار در راستای احداث، مرمت، بازسازی و تکمیل مساجد روستایی، مناطق محروم، شهری و بین ‌راهی است.

وی با بیان اینکه 50 درصد این اعتبارات جهت ساخت مساجد است، اظهار داشت: در این راستا 11 مسجد در سال جاری در سطح استان احداث می شود.

حجت‌ الاسلام خدایی با بیان اینکه پیش ‌بینی می‌ شود در سال جاری بالغ بر 700 درخواست به منظور تعمیر، مرمت و بازسازی مساجد سطح استان به این اداره کل برسد، افزود: با توجه به اعتبارات اختصاص یافته تنها به 35 درصد این درخواستها پاسخ داده می ‌شود.

وی اعتبارات عمرانی مساجد استان در سال گذشته را 800 میلیون تومان عنوان کرد و بیان داشت: متاسفانه اعتبارات اختصاص یافته به منظور مرمت و بازسازی مساجد نسبت به درخواستها بسیار ناچیز است.

حجت‌ الاسلام خدایی همچنین به اختصاص 20 میلیارد ریال از محل سفر سوم رئیس جمهور به مساجد استان اشاره و اظهارامیدواری کرد که هرچه زودتر این اعتبار مصوب به منظور رشد و بالندگی عمرانی و فرهنگی مساجد سطح استان تخصیص داده شود.

معاون فرهنگی و بقاع متبرکه اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی یادآور شد: به زودی اعتبارات مساجد استان از محل تملک دارایی مشخص و اختصاص می یابد.