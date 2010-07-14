لباس جدید تیم فوتبال بانوان به سازمان تربیت بدنی ارائه شد/ هنوز ایراداتی وجود دارد!

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال رونمایی از لباس تیم فوتبال بانوان که مورد تائید مرضیه اکبرآبادی قرار نگرفت، عصر روز سه شنبه نمونه دیگری از این لباس در اختیار معاون امور بانوان سازمان تربیت بدنی قرار گرفت.

نمونه جدید لباس تیم فوتبال بانوان که برای حضور در بازی‎های المپیک جهانی نوجوانان سنگاپور و دیگر میادین بین‏المللی طراحی شده، بر اساس تغییرات مورد نظر سازمان تربیت بدنی آماده شده است.

در نشستی که عصر روز سه شنبه در غیاب فریده شجاعی، نایب رئیس امور بانوان فدراسیون فوتبال و با حضور خانم‏ها علیپور و درودیان (اعضای کمیته بانوان فدراسیون فوتبال) در محل سازمان تربیت بدنی برگزار شد، نمونه جدید این لباس در اختیار معاون امور بانوان سازمان تربیت بدنی قرار گرفت اما وی صدور مجوز برای تولید و استفاده از لباس را منوط به در اختیار داشتن نمونه‎ای کامل از آن دانست.

مرضیه اکبر آبادی در گفتگوبا خبرنگار مهر اظهار داشت: لباس جدید تیم فوتبال به طور کامل حتی در حالت استفاده بررسی شد. این لباس با تغییرات مورد نظری که در آن لحاظ شده، ایراد خاص دیگری ندارد. فقط چند مشکل ریز داشت که خیلی راحت قابل پوشش است.

وی تاکید کرد: این نمونه لباس با ویژگی‏هایی که در آن دیدیم قابل استفاده در تمام مسابقات است. فقط برای اینکه با مشکل قبل مواجه نشویم از نمایندگان فدراسیون فوتبال خواستیم تا پس از برطرف شدن ایرادهای ریز باقی مانده، نمونه‎ای از لباس کامل را در اختیار سازمان تربیت بدنی قرار دهند. معاونت امور بانوان تنها به استناد نمونه‏ای که در اختیارش قرار گرفته می‏شود مجوز تولید و استفاده از لباس را صادر خواهد کرد.

معاون امور بانوان سازمان تربیت بدنی یادآور شد: لباسی که پیش از این برای تیم فوتبال بانوان طراحی شده بود مشکلی نداشت اما در مراسم رونمایی از آن، با طرحی متفاوت که مورد تائید نبود، مواجه شدیم. به همین دلیل خواستار در اختیار داشتن یک نمونه از لباس شدیم تا به استناد آن تصمیم بگیریم.