عملکرد بسیاری از دستگاههای اجرایی نامطلوب است/ بی انضباطی عرف شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان بازرسی استان زنجان ، نقد برنامه ها وعملکرد دستگاه ها را امری ضروری دانست و تصریح کرد: عملا ً خیلی از دستگاه های اجرایی از نقد و نظارت خوششان نمی آید، این در صورتی است که باید یک دیدگاه مثبت نسبت به امر نظارت به وجود آید.

وی افزود: نقادی با رفتار خوب و قوی دستگاه قضایی امکان پذیر است واین دستگاه می تواند درجاهایی که قوانین ضعیف است و با استفاده از تجربیات قضات، با ارائه پیشنهادات درمصون سازی جامعه سازمان بازرسی را یاری کند.

حجت الاسلام پور محمدی گفت: نقد کردن و امر به معروف و نهی از منکر از ملزومات جامعه دینی است اما امروزه تفسیرهای نا به جایی از نهی از منکر و امر به معروف در جامعه به وجود آمده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشورنقش دستگاه قضا را داوری ، احقاق حق، رفع خصومت و اجرای عدالت و قانون عنوان کرد و اظهار داشت: امنیت مطلوب ترین خواسته هر شهروند است که در پناه اجرای قانون به دست می آید و جایگاه عدالت، داوری و احترام به حقوق دیگران شاخص و وجه تمایز جوامع پیشرفته امروزی با سایر جوامع است.

حجت الاسلام پورمحمدی افزود: اجرای عدالت و تأمین امنیت دو هدف اصلی ، مستقیم و بلاواسطه دستگاه قضایی است که اگر این دستگاه با آگاهی از نقش تأثیر گذار خود فعالیت مناسبی داشته باشد هیچ سازمانی نمی تواند جای آن را پر کند.

وی کشورمان ایران را به دلیل جوان بودن و عقب ماندگی تاریخی خود نیازمند توسعه دانست و افزود: زمانی می توان به این مهم دست یافت که مصمم و جدی بوده و نسبت به اجرای برنامه ها متعهد باشیم.

پور محمدی افزود: برای ایجاد نظم و انضباط و رفتار جمعی اگر دستگاه قضایی با معرفت به نقش و آگاهی به جایگاه تاثیرگذار خود در این حوزه فعالیت مناسب ارائه دهد، نقش آن بی بدیل و بی جایگزین و ایفای آن از عهده دستگاههای دیگر خارج است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه درحال حاضر بسیاری از بی انضباطی ها درجامعه عرف شده است، گفت: هزینه های بسیار زیادی برای این بی انضباطی ها در جامعه پرداخت می شود.

حجت الاسلام پورمحمدی نقش دستگاه قضایی را در حاکمیت و غالب کردن انضباط اجتماعی بسیار مهم دانست و افزود: کشور ما به دلیل اقتضائات بالای توسعه ای بیش از هر کشور دیگری نیازمند داشتن این اصول و قوانین است.

وی افزود: اگر اعتبار جوامع درراستای رفتار جمعی، حسن تعامل، حسن سلوک، احترام به یکدیگر ایجاد انضباط و نظم سنجیده شود، یکی از شاخصهای مهم هرجامعه توسعه یافته ای میزان نظم و انضباط، رفتار جمعی و احترام به همدیگر است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در رتبه بندی های پیشرفت جوامع میزان سهم دستگاههای مختلف، نهادهای اجرایی، سیاسی اجتماعی، تقنینی، آموزشی و تقویتی نقش به سزا و اثر گذاری دارند افزود: نقش دستگاه قضایی در این رابطه را نمی توان کم رنگ دید.

وی همچنین نقد پذیر بودن را از ضروریات رشد و پیشرفت جوامع عنوان کرد و گفت: نقد به معنی هشدارهای مناسب برای مصون ماندن از انحراف و سقوط است و جامعه ای که از نقد فرار کند خود را در پرتگاه قرار می دهد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، داود محمدی را به عنوان مدیر کل جدید سازمان بازرسی استان زنجان معرفی و از زحمات محمد رسول حاجی محمدی تشکر و قدردانی کرد.