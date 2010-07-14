مجروحان جنگی روسیه بدون آزمون وارد دانشگاه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، طبق قوانین روسیه معلولان، شرکت کنندگان و بازماندگان قربانیان جنگ در این کشور از حقوق اجتماعی خاصی برخوردار می شوند. در بخش خدمات مسکن، به معلولان و شرکت کنندگان در جنگ روسیه وام امتیازی جهت ساختمان یا خرید منزل پرداخت می شود، ضمن اینکه می توانند بدون نوبت مصالح محلی ساختمان جهت بنای خانه خریداری کنند.

اسکان رایگان مجروحان و شرکت کنندگان جنگ بر اساس اولویت در ساختمانهای مسکونی که به دولت یا شهرداری تعلق دارند و نیز خدمات رفاهی دیگری از جمله نصب مجانی و بدون نوبت تلفن در منزل، تخفیف 50 درصد حق شارژ و خدمات منزل برای این افراد و اعضای خانواده که با ایشان به سر می برند و تخفیف 50 درصدی هزینه های مصرف ماهانه خدمات عمومی شهر از قبیل گاز، آب، برق، شوفاژ، تلفن وغیره را می توان ذکر کرد.

سیستم انتظامی روسیه تنها 50 درصد هزینه حفاظت منزل را از معلولان و رزمندگانی که به تنهایی زندگی می کنند و یا یکی از زوج معلول و یا شرکت کننده در جنگ باشند دریافت می کند. حتی در مورد سرمایه گذاری این افراد در بخشهای عمرانی و کشاورزی برنامه هایی چون امتیاز ورود به تعاونیهای مسکونی، ساختمانی، باغداری، واگذاری قطعه زمین رایگان برای ساخت خانه، باغچه، دامداری و...درنظر گرفته شده است.

شرکت کنندگان و معلولان جنگ می توانند از مزایای تأمین حقوق بازنشستگی و تخفیف مالیات بر اساس قوانین موجود استفاده کنند. به معلولین جنگ به مدت 4 یا 5 ماه در سال صد در صد حقوق به عنوان مدد معاش از کار افتادگی پرداخت می شود.

مجروحان جنگی و شرکت کنندگان در جنگ روسیه بعد از رسیدن به سن بازنشستگی از خدمات یکسری درمانگاهها به صورت رایگان استفاده می کنند و یا به شرکت کنندگان جنگ کبیر میهنی که به دلیل بیماری عمومی، معیوبی یا کاری و...معلول شوند حقوق و مزایای شرکت کنندگان جنگ پرداخت می شود.



براساس قوانین فدراسیون روسیه حمایتهای درمانی و بهداشتی به عمل آمده از آسیب دیدگان و شرکت کنندگان در جنگ موجب عدم نگرانی این افراد در مورد نحوه درمان و رسیدگی پزشکی گردیده است به طوری که در موارد اورژانسی دریافت رایگان کمک پزشکی و معاینه پزشکی در بیمارستان و درمانگاههای دولتی و شهرداری و بیمارستانهای مخصوص معلولین جنگ، استفاده رایگان از آسایشگاه جهت معالجه، تأمین دارو و پروتزهای مصنوعی و ارائه خدمات دندان پزشکی رایگان را از جمله خدمات درمانی به این قشر می توان برشمرد.



به کارمندان و کارگران معلول جنگ مرخصی نوبتی در فصل مورد علاقه شان به اضافه 30 روز کار تعلق می گیرد و چنانچه برای معلولان گروه 1و2 مرخصی نوبتی و اضافه جهت درمانهای پزشکی کافی نباشد اجازه واگذاری مرخصی اضافی مخصوص معالجه به همراه پرداخت کمک زندگی با بیمه اجتماعی دولتی پرداخت می شود.



به لحاظ قوانین آموزشی روسیه، مجروحان و شرکت کنندگان درجنگ، بدون آزمون در دانشگاه و آموزشگاههای فنی دولتی پذیرفته می شوند. این افراد می توانند در کلاس حرفه های مختلف به صورت رایگان شرکت کرده و در تمام دوره کارآموزی در محل کار و در کلاس ارتقا مهارت کار با حفظ صد در صد حقوق، آموزش بینند وهزینه تحصیلی خود را از طرف دولت فدراسیون روسیه دریافت کنند.



همچنین به گروهی از معلولان جهت رفت و آمد، وسایل نقلیه داده می شود و به مجروحانی که مشکلات بینایی دارند و یا کسانی که معلولیت از دو دست دارند تا زمانی که در قید حیات هستند وسیله نقلیه رایگان داده شده که نوع وسیله نقلیه و مدت استفاده از آن از طرف دولت فدراسیون روسیه تعیین می گردد و اگر خود معلول نمی تواند رانندگی کند می تواند حق رانندگی را به یکی از افرادی که با آن زندگی می کند بدهد. در صورتی که خود معلول بخواهد می تواند به جای وسیله نقلیه، هزینه رفت و آمد خود را از دولت دریافت کند.



به معلولانی که وسیله نقلیه رایگان داده شده است و یا با وام آن را خریده اند و همچنین معلولانی که وسیله نقلیه را به طور کامل دریافت کرده اند، کمک هزینه بنزین، تعمیرات، لوازم یدکی و... پرداخت می شود. همچنین معلول جنگ و یا کسی که معلول جنگ گروه 1 را همراهی می کند، می تواند از وسایل نقلیه درون شهری و برون شهری -غیر از تاکسی- راه آهن و وسایل حمل و نقل آبی در اطراف شهر به صورت رایگان استفاده کند. همچنین معلولان سالی یکبار می توانند به طور رایگان از راه آهن، هواپیما، کشتی یا اتوبوس بین شهری استفاده کنند و بلیط شخص همراه معلول 50 درصد تخفیف دارد.

این گزارش بیان گوشه ای از قوانین حمایتی روسیه از کلیه شرکت کنندگان در جنگ کبیر میهنی، جنگ علیه افغانستان، نظامیانی که بیش از 6 ماه جزو ارتش نبوده اند، نظامیان و شهروندانی که به دریافت نشان یا مدال اتحاد شوروی در این دوره مفتخر شده اند و حتی اشخاصی که به واحدهای نظامی شوروی و روسی در کشورهای دیگر سرویس داده اند را شامل می شود.

این قوانین بخش کوچکی از قوانین مربوط به جانباختگان و معلولان جنگ در روسیه است که نمونه این قوانین و یا کاملتر و بهتر از آن را می توان در قوانین جمهوری اسلامی ایران یافت اما این سؤال همچنان باقی است که چرا این قوانین در روح و عمل جامعه ایران با وجود پشتوانه های مادی و معنوی کمتر حاکم است در حالی که بخش کوچکی از همین قوانینی که در ایران به تصویب رسیده در جوامع دیگر کاملا اجرا می شود.