زرند پشت بم گم شد/ زلزله زده های زرندی همچنان اسیر مشکل

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، پس از گذشت شش سال از زمین لرزه ویرانگر زرند و کشته شدن دهها نفر و تخریب بسیاری از منازل روستائیان شهرستان زرند در سال 83 مردم این شهرستان همچنان با مشکلات بازسازی دست و پنجه نرم می کنند.

زمین لرزه زرند تنها پس از گذشت یکسال از زمین لرزه ویرانگر بم روی داد و بار دیگر نشان داد که استان کرمان هر لحظه مستعد بروز زمین لرزه ویرانگر دیگر است و تنها راه مقابله با این زمین لرزه ها مقاوم سازی ساختمانهاست هر چند که این مسئله به خوبی توسط مسئولان درک شد و اقدامات مناسبی در راستای بهسازی ساختمانها به خصوص در مناطق روستایی در زرند انجام شد اما پس از گذشت سالها همچنان مردم روستانشین زرند و بافت قدیم شهر زرند با مشکلات مختلفی روبرو هستند.

بازدید از مناطق زلزله زده زرند نشان می دهد که دولت برای استحکام سازی این مناطق اقدامات موثری از جمله ساخت سازه های مقاوم و حتی جابجایی روستاهای روی خط زمین لرزه انجام داده است اما گویی مشکلات مردم زرند زیر سایه زمین لرزه بم قرار گرفته است.

مشکلاتی از جمله نبود آب آشامیدنی مناسب در برخی روستاها، عدم توان مالی برای بازپرداخت وامهای مقاوم سازی، خشکسالی پیاپی و ضربه شدید به کشاورزی منطقه، کوچ روستانشینان به شهرها و خالی ماندن واحدهای ساخته شده پس از زمین لرزه، عدم بهسازی معابر روستایی و عدم هماهنگی در ایجاد زیرساختهای مختلف، وجود سازه های نیمه تمام و عدم توانایی مردم برای تکمیل آنها از جمله مشکلات زلزله زدگان زرند است.

زلزله زدگان زرندی با مشکل بازپرداخت وامهای زلزله مواجه هستند

به جرات می توان گفت مهمترین مشکل زلزله زدگان زرند عدم تواناییشان در بازپرداخت وامهای ساخت منازل است که موجب شده است بسیاری از مردم نتوانند اقساط خود را به موقع پرداخت کنند و همین مسئله مردم زرند را به یکی از بدهکارترین مردم ایران تبدیل کرده است که هر ماه بر مبلغ بدهیشان افزوده می شود.

یکی از دلایل این مسئله خشکسالی در زرند و خشکیدگی بسیاری از منابع آب کشاورزی است که در نتیجه موجب تضعیف اقتصاد خانوارهای زرندی شده است.

این مسئله موجب شده است اقساط این خانوارها روی هم انباشته شود و علاوه بر آن دیرکرد بازپرداخت اقساط نیز بر مشکلاتشان افزوده است و مردم خواهان چاره اندیشی مسئولان در خصوص نحوه بازپرداخت وامها هستند.

هزینه مقاوم سازی برای خانه های خالی از سکنه!

یکی از روستائیان زرندی ساکن منطقه ریحان شهر در خصوص مشکلات زلزله زدگان می گوید: در برخی روستاها مردم مشکل تامین آب دارند هر چند که آب از چندین کیلومتر دورتر به این روستاها منتقل شده است اما کیفیت آب آنقدر پایین است که حتی برای شستشو مطلوب نیست.

محمد احمدی می گوید: در برخی روستاها نیز هر چند هزینه هنگفتی برای ساخت منازل مقاوم صورت گرفته است اما عملا 70 درصد روستا خالی از سکنه است و همین مسئله برای سایر ساکنان مشکل ساز شده است.

وی افزود: اکثر این افراد به مکانهای دیگر مهاجرت کرده اند و قصد بازگشت به روستاها را ندارند.

وی ادامه داد: از مسئولان می خواهیم برای تعیین تکلیف خانه های خالی از سکنه که به مشکل سایر اهالی تبدیل شده اند اقدام کنند و حداقل آنها را به افرادی واگذار کنند که نیازمند هستند.

لزوم تکمیل معابر و جابجایی تیرهای برق

یکی دیگر از ساکنان منطقه ریحان شهر در خصوص مشکلات این منطقه گفت: یکی از مشکلات ریحان شهر عدم تکمیل معابر است بطوریکه بسیاری از معابر خاکی هستند و در اکثر جاها نیز تیرهای برق جابجا نشده اند و در مسیر رفت و آمد مردم قرار دارند.

علی زراعتی در این خصوص گفت: نکته قابل تامل این است که خانه ها در سطح بندی مناسبی ساخته نشده اند و پس از تسطیح صورت گرفته مشکلات زیادی روی داده است.

وی گفت: قبل از تسطیح لوله کشی گاز در منطقه صورت گرفته است اما پس از لوله کشی اقدام به تسطیح شد و همین مسئله موجب شد که لوله های گاز در سطح زمین قرار گیرند.

وی افزود: چه کسی باید در این راستا پاسخگو باشد چرا هزینه های این این گونه صورت می گیرد و درنهایت لوله های گاز هم سطح زمین می شوند.

این فرد زلزله زده گفت: مسئولان در زمان طراحی کوتاهی کرده اند و الان نیز کسی نیست پاسخگوی بودجه صرف شده در این پروژه باشد.

توان بازپرداخت وام را نداریم

یکی دیگر از زلزله زده های زرند گفت: در روزهای اخیر شاهد قطعی آب هستیم اکنون سه روز است که آب منطقه قطع شده است و با مشکل کم آبی مواجه هستیم.

وی که شغلش کشاورزی است، می گوید: خشکسالی و کمبود آب نیز موجب شده به کشاورزی لطمه وارد شود و عملا میزان برداشت محصول ما نسبت به گذشته کاهش یافته است.

وی افزود: درآمد اصلی من خانواده ام را تامین می کنم کشاورزی است اما عملا به دلیل کم آبی توان برداشت محصول مناسب را ندارم و از سوی دفاتر اقساط وامها زلزله نیز توزیع شده است و توان باز پرداخت وامها را هم ندارم.

وی گفت: این مشکل اصلی مردم زلزله زده زرند است و از مسئولان می خواهیم حداقل تا زمانی که بتوانیم از لحاظ اقتصادی خود را باز یابیم در خصوص باز پرداخت وامها فرصت بدهند.

خشکسالی موجب شده برخی روستاها از سکنه خالی شوند

فرماندار زرند نیز در خصوص مشکلات این منطقه می گوید: پس از زمین لرزه اقدامات مناسبی در روستاهای مختلف صورت گرفته است، بطوریکه در فاز اول و دوم بازسازی 55 میلیارد تومان تسهیلات داده شده و در فاز سوم هم 45 میلیارد تسهیلات داده شده است که حداقل 17 میلیارد آن بلاعوض بوده است.

سید احمد هاشمی اضافه کرد: باز پرداخت این تسهیلات به یکی از مهمترین مشکلات مردم تبدیل شده است و در خصوص حل این مشکل نیز به ویژه در دور سوم سفر هیئت دولت پیگیریهای لازم صورت گرفته است که امیدواریم با همکاری مسئولان این مشکل برطرف شود.

وی با اشاره به خشکسالی گفت: بارش باران در زرند بسیار کاهش یافته است بخصوص در سال گذشته در شهرستانهای شمالی بخصوص زرند شاهد خشکسالی بوده ایم بطوریکه متوسط بارندگی در زرند طی سال گذشته تنها 49 میلیمتر بوده است و همین مسئله روی کشاورزی و حتی تامین آب روستاها تاثیر منفی گذاشته و برخی روستاها از سکنه خالی شده اند که می توان به "ده علیرضا" اشاره کرد.

وی گفت: همین مسئله روی اقتصاد خانوارها هم تاثیر منفی گذاشته و توان باز پرداخت وامها را ندارند.

وی افزود: تسهیلات به دو هزار و 800 واحد شهری و هفت هزار و 300 واحد روستایی اختصاص یافته است که دلیل توجه بیشتر به روستاها سیاست دولت برای بازگشت مردم به روستاها بوده است.

فرماندار زرند ادامه داد: برای ساخت و ساز و مقاوم سازی در بافت قدیم شهر زرند نیز باید توجه بیشتری صورت گیرد اما در این راستا هم تسهیلاتی در نظر گرفته شده است و امیدوارم در آینده نزدیک در این منطقه نیز شاهد تحول باشیم.

جابجایی تیرهای برق به تامین اعتبار نیاز دارد

مسئول بنیاد مسکن زرند نیز در خصوص خالی بودن برخی روستاها و اتمام معابر روستایی نیز گفت: برخی از روستاها با نظر کارشناسان جابجا شده اند و طرحهای ساخت معابر در آنها دیده شده است اما معضل ما مربوط به روستاهایی است که در همان بافت قدیم ساخته شده اند و به دلیل تعریض صورت گرفته مشکل جابجایی تیرهای برق و معابر وجود دارد.

محمد انجم شعاع افزود: برای حل معابر با اجرای طرحهای هادی مشکل برطرف می شود اما در خصوص جابجایی تیرهای برق باید اعتبار لازم به اداره برق اختصاص یابد که بتواند تیرهای برق را جابجا کند.

وی درخصوص زیر ساختهای روستایی گفت: در 90 درصد از مناطق هیچ مشکلی وجود ندارد و اقدامات لازم صورت گرفته است.

وی درخصوص برخی منازل خالی از سکنه هم گفت: این افراد نیازمند نبودند به همین دلیل در منازل ساکن نشده اند.