مهرداد صفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رضایت نامه ام از سازمان تربیت بدنی امروز آماده شد و به دستم خواهم رسید. البته قبل از این هم اعلام کرده بودند شاید این رضایت نامه در روز انتخابات بدستم برسد.

وی با تاکید براینکه به هیچ عنوان قصد انصراف از این انتخابات را ندارد، افزود: تصمیم دارم برنامه های خودم را در این مجمع با هدف توسعه دوچرخه سواری ارائه دهم.

مدیر پیشین تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان با ابراز امیدواری از اینکه مطمئنا مجمع عصر امروز یکی از مجامع انتخابی خواهد بود، گفت: چنانچه در این رای گیری انتخاب نشوم با این فدراسیونی که در حال کار است تا چند سالی کار نکرده و از این مجموعه جدا خواهم شد.

وی تصریح کرد: البته خانواده من از اهالی دوچرخه سواری و زندگی من با این رشته می گذرد مطمئنا در صورت جدا شدن از فدراسیون در جای دیگری برای ارتقاء این رشته فعالیت خواهم کرد.

صفرزاده با بیان اینکه متاسفانه در مجمع انتخابات قبلی فدراسیون دوچرخه سواری در حق من اجحاف شده است، گفت: رئیس پیشین فدراسیون با در کنار داشتن حسن غفوری فرد نماینده مجلس شورای اسلامی که خود از روسای سابق سازمان تربیت بدنی بود از قدرت وی برای رئیس شدن استفاده کرد.

قائم مقام پیشین فدراسیون دوچرخه سواری، ادامه داد: رئیس فدراسیون پیشین از قانون تخطی کرد و متاسفانه رئیس مجمع وقت نیز اجازه این اتفاق را داد.

مجمع انتخابات رئیس فدراسیون دوچرخه سواری عصر امروز- چهارشنبه 23 تیرماه- با حضور سه نامزد در سالن اجتماعات آکادمی کمیته ملی المپیک برگزار می شود.