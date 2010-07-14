تردد مسافران خارجی از گمرک مرزی آستارا 235 درصد افزایش یافت

سعید حاج فیروز آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 91 هزار و 715 نفر از این مسافران به ایران وارد و 87 هزار و 834 نفر از کشور خارج شده اند.

وی ادامه داد: درسه ماهه نخست امسال همچنین 19 هزار و 655 ایرانی از کشور خارج و 20 هزار 368 نفر به کشور وارد شدند، که درمجموع تردد مسافران ایرانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 35 درصد کاهش داشته است.

مدیرکل گمرک آستارا گفت: آستارا از مرزهای پر مسافر کشور است و سال گذشته به عنوان چهارمین مرز کشور از نظر تردد مسافر در سطح کشور شناخته شد.

وی با اشاره به افزایش 16 درصدی ارزش تجارت چمدانی، این نوع صادرات را از ویژگی‌ های اصلی گمرک آستارا عنوان کرد و افزود: تعداد زیاد مسافران عبوری از مرز زمینی آستارا امکان توسعه تجارت چمدانی را در این منطقه فراهم کرده است.

فیروزآبادی تصریح کرد: در بهار سالجاری، درمجموع 9 میلیون و 102 هزارو 76 دلار کالا با وزن پنج هزار 750 تن بصورت صادرات چمدانی از سوی 107 هزار و 489 نفر مسافر خروجی از کشور خارج شده است.

وی عمده کالاهای صادر شده بصورت تجارت چمدانی را مواد غذایی، شوینده ها، لباس، کنسرو، محصولات پلاستیکی، میوه و تره بار، انواع نوشابه و گل و گیاه عنوان کرد و یاد آورشد: این کالاها از مرززمینی آستارا به کشورهای آسیای میانه (روسیه، ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان، ارمنستان) صادر شده است.

مدیرکل گمرک آستارا با اشاره به اینکه گمرک آستارا در شاهراه توسعه اقتصادی ویژه‌ ای قرار دارد و با ایجاد تحول ساختاری می ‌تواند زمینه‌ های رشد منطقه ‌ای را فراهم کند، افزود: تلاش مجموعه گمرک آستارا ارائه خدمات به‌ روز به مراجعه ‌کنندگان است.

وی ادامه داد: علاوه بر صادرات چمدانی، در سه ماهه نخست سالجاری همچنین 127 هزار و 193تن کالا غیرنفتی با ارزش 66 میلیون و 396 هزار و 873 دلار از اداره کل گمرک آستارا صادر شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن دو درصد و از حیث ارزش 17درصد کاهش داشته است.

شهرستان مرزی آستارا در شمال غربی گیلان قرار دارد و با داشتن جاذبه ‌های ساحلی، کوهستانی و مرزی از مهمترین مراکز گردشگری کشور است و سالانه 4.5 میلیون نفر گردشگر داخلی و 500 هزار نفرگردشگر خارجی از آستارا بازدید می ‌کنند.