به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، مسعود سوردی روز چهارشنبه در جلسه هماهنگی احداث پالایشگاه نفت در شهرستان شهرکرد، چهارمحال و بختیاری را به علت خنک بودن هوا، زلزله‌خیز نبودن، وجود نیروی متخصص و مناسب را محل مناسبی برای احداث پالایشگاه دانست و گفت: بر همین اساس به ‌منظور احداث این پالایشگاه بیش از 300 هکتار زمین درخواست شده است که 100 هکتار آن برای فضای سبز، 57 هکتار برای احداث پالایشگاه و 43 هکتار برای تانک‌خارم در نظر گرفته شده است.

وی میزان اعتبارات لازم انجام مطالعات زیست‌محیطی و بررسی امکان‌سنجی این پروژه را 150 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: به ‌منظور احداث پالایشگاه نفت در شهرستان شهرکرد پنج گزینه دشت شهرکرد، مصطفی‌آباد، محمدآباد و کلاقازی در نظر گرفته شده است.

سوردی تصریح کرد: باتوجه به مطالعات انجام شده روستای مصطفی‌آباد به عنوان گزینه منتخب احداث پالایشگاه نفت شهرستان شهرکرد به تصویب رسیده است.

وی با تأکید بر اینکه احداث این پالایشگاه تفسیر شعار "ما می‌توانیم " است، گفت: از سال 1291 تاکنون در صنعت نفت 9 پالایشگاه احداث شده که شش پالایشگاه پیش از انقلاب اسلامی و سه پالایشگاه پس از پیروزی انقلاب اسلامی احداث شده است.

سوردی خاطرنشان کرد: باتوجه به برنامه‌ریزی و فعالیت‌های انجام شده این طرح باید طی سه سال آینده تکمیل شود.

