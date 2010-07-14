آخرین دور افتخار شاطرزاده در ورزشگاه تختی/ مربی پرافتخار در باغ رضوان ابدی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اهالی کاراته، چهره‌های نام آشنای ورزش ایران و اصفهان از ساعت 9 صبح امروز چهارشنبه در ورزشگاه تختی اصفهان گردهم آمدند اما این بار نه برای ورزش، آنها گردهم آمده بودند تا برای آخرین بار با علی شاطرزاده وداع کنند و همراه با این قهرمان کاراته ایران آخرین دور افتخارش را بزنند.

پیکر این قهرمان نام آور کاراته ایران و آسیا بر دوش هم تیمی ها و یاران دیروز و امروزش در میان خیل علاقمندان به ورزش در ورزشگاه تختی اصفهان تشییع و و در باغ رضوان به خاک سپرده شد.

در مراسم تشییع پیکر مرحوم علی شاطرزاده مصطفی هاشمی طبا، رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی، احمد پناهی، رئیس فدراسیون کاراته، اعضای تیم ملی کاراته، آرش میراسماعیلی و ... حضور داشتند.

علی شاطرزاده عصر شنبه هفته گذشته در حین تمرین تیم کاراته فولاد سپاهان به ناگاه دچار عارضه مغزی شد و به کما رفت. پزشکان بیمارستان الزهرا (س) اصفهان پس از معاینات ابتدایی و بررسی شرایط وی، بازگشت مجدد علی به زندگی را تنها یک معجزه دانستند و در شرایطی که وی صبح روز چهارشنبه از کما خارج شده بود، دوشنبه شب به دیار باقی شتافت.

از علی شاطرزاده که یکی از چهره های ماندگار کاراته ایران بود دو فرزند پسر به نام های پارسا 2 ساله و یوسف 8 ساله به یادگار مانده است. این مربی پرافتخار کشورمان در تیم هایی چون نفت، فجر و فولاد مربیگری کرد و کارنامه درخشانی از خود برجای گذاشت.

گروه ورزشی خبرگزاری مهر درگذشت این مربی خوشنام و پرافتخار را به خانواده وی و جامعه کاراته تسلیت می گوید و برای آن مرحوم از خداوند منان مغفرت الهی مسئلت دارد.