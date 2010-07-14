به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه تلویزیونی در 26 قسمت 45 دقیقهای به تهیهکنندگی بیتا منصوری به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه تهران تهیه میشود.
تصویربرداری مجموعه تلویزیونی "سرزمین انسانها" بر مبنای فیلمنامهای از حمید سلیمی از اول اسفندماه پارسال شروع شده و همچنان ادامه دارد. پخش این مجموعه قرار است از نیمه دوم سال جاری آغاز شود.
تا یکماه آینده تصویربرداری بخشهای ایران به پایان میرسد گروه شهریور ماه برای ادامه کار عازم آلمان میشوند.
بخشهایی از این سریال با حضور برخی بازیگران آلمانی در آن کشور تصویربرداری میشود.
در مجموعه "سرزمین انسانها" علی نصیریان نقشی متفاوت بازی میکنند و دیگر بازیگران آن سروش صحت، عسل بدیعی، مائده طهماسبی، بهمن زرینپور، افسانه ناصری، رضا آحادی، امیرمحمد زند و ... هستند.
این مجموعه داستان چند پزشک را روایت میکند که دوره تخصصی ( رزیدنتی ) را سپری میکنند و در یک بیمارستان بزرگ مشغول به ادامه تحصیل هستند. هر کدام از این شخصیتها پیشینهای دارند.
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