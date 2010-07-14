درخواست های جدید العراقیه/ مالکی رئیس جمهور و حکیم رئیس پارلمان شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نخست وزیری درعراق با توجه به اینکه در قانون اساسی اختیارات گسترده ای برای آن تعریف شده است صحنه اصلی جدال گروه های سیاسی این کشور در سه ماه اخیر پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی بوده است.

از طرفی فهرست العراقیه با توجه به پیروزی شکننده در انتخابات پارلمانی اخیر با بدست آوردن تنها دو کرسی بیش از ائتلاف دولت قانون بر لزوم تشکیل دولت توسط این جریان و نخست وزیری "ایاد علاوی" در دولت جدید پافشاری دارد.

این در حالی است در قانون اساسی عراق این مسئله تصریح شده است که تشکیل دولت عراق بر عهده فراکسیون بزرگتر پارلمان نهاده می شود نه جریان پیروز انتخابات.

تحلیلگران سیاسی با اشاره به سفرهای متعدد سران فهرست العراقیه به خارج از عراق در برهه حساس پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی، این مسئله را در ناکامی این جریان در تشکیل فراکسیون بزرگ تر پارلمان دخیل می دانند. امری که موجبات به تاخیر در تشکیل دولت عراق را به وجود آورده و در آخرین مورد موجبات تعویق دو هفته ای نشست پارلمان را به وجود آورد.

البته برخی از تحلیلگران تعویق دوهفته ای نشست پارلمان را که به منظور رسیدن به توافق در مسئله روسای سه گانه داده شده است، برای حل این گره پیچیده کافی نمی دانند.

این در حالی است که "عدنان الدنبوس" از اعضای فهرست العراقیه در گفتگو با الشرق الاوسط از پیشنهاد جدید این جریان برای خروج از بحران تشکیل دولت خبر داده است.

بر این اساس در نسخه جدید فهرست العراقیه در مسئله تشکیل دولت جدید و توزیع مناصب سه گانه، پست نخست وزیری که مهمترین مسئله اختلافی در بین جریان های عراقی است به ایاد علاوی خواهد رسید. از طرفی نوری المالکی و عمار حکیم نیز می توانند پست ریاست جمهوری و ریاست پارلمان را بر عهده بگیرند.

به نظر می رسد این پیشنهاد بیشتر از آنکه عملی باشد، تنها موجبات تاخیر بیشتر در تشکیل دولت را به وجود آورده و بر پیچیدگی های خاص روند سیاسی عراق می افزاید.