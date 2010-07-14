جنگ افغانستان جنگ اوباماست/ انتقاد "استیل" از عملکرد آمریکا درست بود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آمریکایی واشنگتن اگزمینر در گزارشی تحت عنوان "جنگ افغانستان جنگ اوباما است" به انتقادهای اخیر "مایکل استیل" رئیس جدید کمیته ملی جمهوریخواهان آمریکا از عملکرد رئیس جمهوری و مدیریت وی در جنگ افغانستان پرداخت و نوشت: در پی کشته شدن شش نظامی آمریکایی در شنبه گذشته آمار تلفات نظامیان از ابتدای جنگ افغانستان تاکنون به هزار و 171 نفر رسید.

واشنگتن اگزمینر در ادامه این مطلب به سخنان مدیر سیا می پردازد و به نقل از وی می نویسد: هشت سال پس از دستیابی به اهداف اولیه خود در جنگ افغانستان که نابودی القاعده و تنبیه حامیان طالبان در این کشور است، هم اکنون 94 هزار نیرو در افغانستان داریم که در پی بازداشت 50 تا 100 عضو القاعده و یا شاید کمتر از این تعداد هستند.

به نوشته این نشریه آمریکایی، با افزایش آمار تلفات نظامیان آمریکایی در افغانستان، بسیار واضح تر از همیشه است که "عملیات آزادی پایدار" به عملیاتی تبدیل شده است که هیچ نتیجه ای در برنخواهد داشت.

واشنگتن اگزمینر در ادامه به اظهارات اخیر رئیس جدید کمیته ملی جمهوریخواهان آمریکا می پردازد و می نویسد: مایکل استیل با انتقاد از عملکرد اوباما در جنگ افغانستان اعلام کرد که پایان این جنگ شکست و نابودی است و اینکه جنگ افغانستان را انتخاب خود اوباما نامید، اشتباه نکرده است.

مایکل استیل خطاب به اوباما گفته بود: اگر او دانشجوی تاریخ است، آیا این موضوع را درک می کند که نباید درگیر یک جنگ زمینی در افغانستان شد، چون تاریخ نشان داده است که طی بیش از هزار سال هر کسی در این راستا تلاش کرده با شکست مواجه شده است و روشهای دیگر نیز برای درگیر شدن در این جنگ وجود دارد.

انتقادات مایکل استیل با واکنش شدید سناتورهای دموکرات مواجه شد و اظهارات وی را در راستای کمک به جمهوریخواهان برای پیروزی در انتخابات میاندوره ای کنگره در ماه نوامبر خواندند.