تکذیب کسر نمره پایان نامه بدلیل بدحجابی/ تعیین نمره تنها بر اساس شرایط علمی

محمدتقی بطحایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتشار برخی اخبار مبنی بر کسر نمره پایان نامه دانشجویان بدحجاب دانشگاه خواجه نصیر گفت: اصلا چنین چیزی وجود ندارد و هیچگاه به خاطر این مسئله از دانشجویان نمره ای کسر نمی شود.

وی با بیان اینکه نمره افراد بر اساس شرایط علمی دانشجویان لحاظ می شود، گفت: مسائل اخلاقی و حجاب در نمره افراد تأثیر ندارد چرا که نمره باید با شرایط علمی دانشجو لحاظ شود و هیچکدام از مسایل غیرعلمی در میزان نمره تأثیر ندارد.

رئیس دانشگاه خواجه نصیر اضافه کرد: چنانچه دانشجویی خطایی داشته باشد، طبق ضوابطی که وزارت علوم تعیین کرده و کمیته انضباطی که به این منظور تعیین شده است اعمال مجازات می شود.