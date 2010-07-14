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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۰:۴۵

بطحایی درگفتگو بامهرعنوان کرد:

تکذیب کسر نمره پایان نامه بدلیل بدحجابی/ تعیین نمره تنها بر اساس شرایط علمی

تکذیب کسر نمره پایان نامه بدلیل بدحجابی/ تعیین نمره تنها بر اساس شرایط علمی

رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با بیان اینکه مسئله حجاب و عفاف در نمره پایان نامه دانشجویان تأثیری ندارد گفت: در سیستم آموزشی مسائل رفتاری و حجاب در میزان نمره تأثیر ندارد.

محمدتقی بطحایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتشار برخی اخبار مبنی بر کسر نمره پایان نامه دانشجویان بدحجاب دانشگاه خواجه نصیر گفت: اصلا چنین چیزی وجود ندارد و هیچگاه به خاطر این مسئله از دانشجویان نمره ای کسر نمی شود.
 
وی با بیان اینکه نمره افراد بر اساس شرایط علمی دانشجویان لحاظ می شود، گفت: مسائل اخلاقی و حجاب در نمره افراد تأثیر ندارد چرا که نمره باید با شرایط علمی دانشجو لحاظ شود و هیچکدام از مسایل غیرعلمی در میزان نمره تأثیر ندارد.
 
رئیس دانشگاه خواجه نصیر اضافه کرد: چنانچه دانشجویی خطایی داشته باشد، طبق ضوابطی که وزارت علوم تعیین کرده و کمیته انضباطی که به این منظور تعیین شده است اعمال مجازات می شود.
کد مطلب 1116414

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