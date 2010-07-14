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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۰۶

عباسیان امین:

25 درصد عرصه صنعتی کل شهرکهای صنعتی گیلان مختص فضای سبز است

25 درصد عرصه صنعتی کل شهرکهای صنعتی گیلان مختص فضای سبز است

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان گفت: در حال حاضر 25 درصد عرصه صنعتی کل شهرکهای صنعتی استان گیلان به فضای سبز اختصاص یافته است.

مجید عباسیان امین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: علاوه بر این واحدهای صنعتی ملزم هستند که قبل از بهره برداری اجرای سیستم پیش تصفیه خود را برقرار کنند.

وی همچنین با اعلام اینکه از دغدغه های مهم استان برای توسعه صنعتی رعایت الزامات زیست محیطی است، اظهارداشت: رفع این دغدغه با تحقق یافتن شهرکهای صنعتی محقق می شود چون کلیه شهرکهای صنعتی در زمان استقرار و شناسایی عرصه، استعلامها و رایزینی های لازم با محیط زیست انجام می شود.

مدیرعامل شهرکهای صنعتی گیلان ادامه داد: محیط زیست همراهی های مناسبی در سطح استان دارند و توصیه ها و نظراتی که چگونه الزامات زیست محیطی رعایت شود در طراحی شهرکها مد نظر قرار می گیرد تا واحدهای صنعتی به جهت استقرار دیگر با مسائل زیست محیطی گریبانگیر نباشد.

وی یاد آورشد: در حوزه محیط زیست کلیه شهرکهای صنعتی علاوه بر رعایت الزامات زیست محیطی در طراحی،  مجهز به سیستم شبکه های فاضلاب و اجرای تصفیه خانه های فاضلاب مرکزی نیز می شوند.

کد مطلب 1116420

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