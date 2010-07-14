ورود رهبری به قضیه کهریزک بسیار تأثیرگذار بود/ به پرونده آمران هم رسیدگی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، زهره حقیقی مادر محسن روح الامینی در گفتگو با هفته نامه مثلث، گفت: افرادی که در قضیه بازداشتگاه کهریزک مقصر بودند، به دو دسته آمر و مباشر تقسیم می‌شدند و آنچه تا به حال مورد رسیدگی واقع شده است، در پایین‌ترین سطح قرار دارد و امیدواریم از این سطح فراتر برود.

وی افزود: ورود و پیگیری مقام معظم رهبری به قضیه کهریزک در به سرانجام رسیدن دادگاه بسیار تأثیرگذار بود.

مادر محسن روح الامینی درتشریح ماجرا فوت پسرش می گوید: وقتی غیبت محسن برای ما مسجل شد، حدس می‌زدیم بازداشت شده باشد؛ ولی تلاش‌ها برای پیدا کردن او نتیجه‌بخش نبود تا آن‌که خبر عروج پسرم را به ما دادند.

وی ادامه داد که بخشی از متهمان پرونده کهریزک را اجباراً در دادگاه دیده است؛ اما متأسفانه از سوی آنها هیچ اظهار ندامتی را مشاهده نکرده است.

حقیقی معتقد است که قاضی مصدق با اشراف کامل به زوایای این پرونده حکم صادر کرد، از این رو آن حکم را عادلانه می داند.

او، محسن را فردی عاطفی با روحیات خاص توصیف می‌کند که اگر به نتیجه‌ای می‌رسید، پایبند به تصمیم خود بود. مادر محسن روح‌الامینی ورود و پیگیری مقام معظم رهبری به قضیه را در به سرانجام رسیدن دادگاه بسیار تأثیرگذار می‌داند و خاطر نشان می‌کند که هدف این پیگیری‌ها اصلاح رویه در دستگاه‌های قضایی و انتظامی و کشوری است.

وی در این باره می گوید: واقعاً این از افتخارات ماست که مقام معظم رهبری آن قدر نسبت به موضوع حساس بودند. چون این مسئله می‌توانست ضربه سنگینی به نظام وارد کند و روی نگرش مردم به ویژه جوانان تأثیر منفی بگذارد. البته ناگفته نماند مسئولانی هم که پیگیر قضیه بودند، زحمات درخور تقدیر و شایسته‌ای انجام دادند که در این بین رئیس قوه قضائیه و قاضی پرونده طی ملاقات‌هایی که با آنها داشتیم، انصافاً خیلی خوب و منصفانه با آن مسأله برخورد کردند.

بنابر این گزارش وی اظهار امیدواری کرد که دستگاه قضایی به پرونده آمرین نیز همانند مباشران رسیدگی کند.

حقیقی در ادامه تاکید می کند: افرادی که در این قضیه مقصر بودند، به دو دسته آمر و مباشر تقسیم می‌شدند و آنچه تا به حال مورد رسیدگی واقع شده است، در پایین‌ترین سطح قرار دارد. یعنی افراد اجرایی و کسانی که با ضرب و شتم و بی تدبیری منجر به این جنایت شدند، مورد محاکمه قرارگرفتند و امیدواریم ازاین سطح فراتر برود وتا رده‌های آمر که مسبب اصلی فاجعه کهریزک بودند، پای میز محاکمه بیایند.

عبدالحسین روح‌الامینی نیز در ادامه این گفتگو با تشریح روند پیگیری پرونده، علت عدم مصاحبه با رسانه‌های خارجی را آزرده شدن روح پسرش و ناخرسندی مردم انقلابی می‌خواند و تصریح می‌کند که ملت ایران یک خانواده بزرگ است که در تلخی‌ها و شیرینی‌ها قادر است کشور را اداره و مسائل را حل و فصل کند، ولو سخت‌ترین مصائب و مشکلات بر آن وارد شود و برای همین، همه تلاشش برای جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان نظام و انقلاب بوده است.

وی از معلق ماندن قسمت دیگر پرونده در دادگاه انتظامی قضات گله دارد و اظهار امیدواری می‌کند که به آن بخش نیز سریع‌تر رسیدگی شود.

روح الامینی در مورد پیگیری های انجام شده از سوی مسئولان می گوید: یک کمیته از شورای عالی امنیت ملی که منتخب سه قوه بودند، یک کمیته در مجلس، همچنین در بازرسی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، بازرسی ناجا و بازپرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح 6 مرجعی بودند که از زوایای مختلف مسأله را مورد رسیدگی قرار دادند. بخش دیگری از این پرونده مربوط به قضات دستور دهنده برای اعزام بازداشت‌شدگان مربوط به دادستان سابق تهران و معاون وی می شود. چندین ماه است درخواست تعلیق آنها صادر شده ولی هنوز اقدامی صورت نگرفته است.

وی می گوید: آقای سعید مرتضوی و معاون وی و همچنین دادیاری که احکام آنها را به دستور دادستان سابق تهران نوشته بود، چندین ماه است که درخواست تعلیق وی در دادسرای انتظامی قضات، کیفر خواستش صادر شده تا محاکمه آن‌ها انجام شود؛ اما متأسفانه بنا به دلایلی که برای ما چندان معلوم نیست، متوقف مانده است. امیدواریم طبق وعده‌ای که رئیس محترم قوه قضائیه و رئیس دادگاه انتظامی قضات داده‌اند رسیدگی به آن مرحله نیز شروع شود.

پدر محسن در مورد چگونگی اطلاعش از ماجرا می گوید: درست یک هفته بعد از شهادت مظلومانه وی، به من خبر دادند. به عبارت دیگر ظهر چهارشنبه 31 تیر ماه 1388، ما را طی تماسی تلفنی از پلیس امنیت مطلع کردند.

وی در پایان با سکوت تامل برانگیز، نفسی عمیق می کشد و ادامه می دهد: امیدوارم که این جنایت با همه سختی‌هایش با پیگیری‌هایی که شده باعث اصلاح رویه‌ها شود. این بزرگ‌ترین دستاورد برای جامعه است.

روح الامینی با صدایی لرزان وبغض آلود می گوید: این داغ هیچ‌گاه برای ما فراموش نمی‌شود و نخواهد شد.

اشک از چشمان پدر جاری می شود و او اضافه می کند: در همین جا در آستانه سالگرد شهادت فرزندم از تمامی آحاد مردم و مسئولان و دوستان که از ابتدا تا کنون کتبی و حضوری و در هر محلی که با ما مواجه می‌شدند ابراز همدردی داشته و در این غم جانکاه به ما تسلیت گفته‌اند و عواطف خود را بروز داده‌اند، تشکر می‌کنیم. خصوصا از مقام معظم رهبری، آیات عظام و مسئولان قوا، نمایندگان مجلس و عموم شخصیت‌های کشوری، لشکری، سیاسی، دانشگاهی، فرهنگی و اجتماعی و رسانه‌ها. ان‌شاءالله مطالبه جدی ایشان و آحاد مردم در پیگیری این پرونده را فراموش نخواهیم کرد.