به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از مسابقات 43 حافظ و 50 قاری از 60 کشور جهان با یکدیگر رقابت کردند .

حافظان و قاریانی از کشورهایی چون نیجریه ، سوئد ، لبنان ، هلند ، قطر ، لیبی ، الجزایر ، کویت ، عمان ، امارات متحده ، عراق ، استرالیا ، انگلستان ، مالزی و تونس در مسابقات امسال حضور داشتند .

بیست و هفتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم عصر جمعه 18 تیرماه با سخنرانی رئیس جمهور در سالن اجلاس سران افتتاح شد .

تجلیل از بانوان قرآن پژوه، معرفی قصه ها و مقالات برتر قرآنی از جمله فعالیتهای جنبی این دوره از مسابقات بود .

بیست و هفتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم امروز چهارشنبه 23 تیر با حضور آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه پایان می یابد .