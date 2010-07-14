به گزارش خبرگزاری مهر، ژان میشل کربل مدیرعامل سابق رنو پارس با بیان این مطلب، اظهار داشت: کیفیت تندر 90 در ایران بی همتا است و این خودرو امروز به عنوان یک محصول بسیار با کیفیت در بازار شناخته شده است.

وی افزود: کیفیت این محصول، نتیجه تلاش مشترک مهندسان ایران خودرو و رنو پارس است و دست یابی به 60 درصد خودکفایی تندر 90، نشان دهنده آینده درخشان همکاریهای مشترک است.

کربل نسبت به افزایش تولید تندر در ایران اظهار خوشبینی کرد و گفت: هر چند ایده اولیه تولید 200 هزار دستگاه در سه سال واقع بینانه نبود، اما حضور 150 هزار تندر در خیابانهای ایران امیدوار کننده است.

مدیر عامل سابق رنوپارس تیم تولید تندر را بسیار آموزش دیده، آگاه و حرفه ای خواند و نسبت به یافتن راهکارهایی برای افزایش تولید تندر درآینده اظهار امیدواری کرد.

وی با اشاره به مشترکات فرهنگی ایران و فرانسه گفت: رنو و ایران خودرو منافع مشترک بسیاری دارند و دست یابی به این منافع، مستلزم تسهیل فرایندها و پیچیدگی ها است.

کربل، قابلیتهای ایران خودرو در تولید خودروهای مختلف و برخورداری از افراد آگاه و متخصص را ستود و گفت: پروسه تولید هر خودروی جدید، پنج تا ده سال کار می برد و در سال های پیش رو، تندر پایه مناسبی برای ادامه کار و تولید خودروهای دیگر خواهد بود.

حمیدرضا تقوی نژاد معاون استراتژیک ایران خودرو نیز در مراسم خداحافظی کربل، دوران مدیریت وی در رنو پارس را دارای دشواری های بسیار دانست و گفت: ایران خودرو برای ادامه همکاری با رنو برنامه دارد.

وی ایران خودرو را در مباحث مربوط به تندر بسیار جدی توصیف کرد و گفت: در هفته های گذشته مذاکرات خوبی بین ایران خودرو و رنو انجام شده و امید به نتیجه بخش بودن آن بسیار زیاد است.

جمشید ایمانی قائم مقام مالی و اقتصادی ایران خودرو نیز دراین مراسم، مشکلات دو جانبه ، نحوه انتخاب قطعه سازان و نحوه تامین قطعات و تغییرات نرخ ارز را از دلایل اصلی عدم دست یابی به تیراژ تولید و تغییر سگمنت قیمتی تندر دانست و اظهار امیدواری کرد، انتقال اطلاعات و تجارب به مدیر عامل جدید و هیات مدیره رنوپارس، دست یابی به ظرفیت های سالانه بیش بینی شده در برنامه تجاری تندر را ممکن سازد.

وی عرضه خودروهای جدید برروی پلتفرم ایکس 90 سبب تنوع و افزایش تولید خواهد شد مهم برشمرد و گفت: قطعه سازان همکار تندر، می بایست توان تامین قطعات را متناسب با ظرفیت دوکارخانه را داشته باشند.

جواد دهنادی قائم مقام مدیر عامل ایران خودرو در تولید نیز در این زمینه اظهار داشت: سه سال پیش مشکلات بسیاری در زمینه تندر وجود داشت که با صعه صدر ژان میشل کربل، به درستی حل شد.

وی منطبق شدن نظرات دو طرف همکاری را امری دشواری دانست و گفت: هر چند هدفهای اولیه و اصلی محقق نشد، اما مسیر همواری برای توسعه و ادامه همکاری ها شکل گرفته که امیدواریم از آن استفاده مناسب به عمل آید.