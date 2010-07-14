بودجه فرهنگی قم پاسخگوی نیازهای استان نیست

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدحسین موسی پور، شامگاه سه‌شنبه در گردهمایی تجلیل از خدمتگزاران شهر نور که به منظور تقدیر از خدمتگزاران و فعالان ستاد تسهیلات زائران استان در ایام نوروز و نیمه خرداد، برگزار شده بود، اظهار داشت: تنها در نیمه شعبان در مدت یک شب، دو میلیون نفر در قم حاضر شده و در طول سال 18 میلیون مسافر به صورت مستمر وارد استان می‌شوند ولی بودجه فرهنگی قم را استانی ابلاغ می‌کنند و این در حالیست که وضعیت فرهنگی قم بر تمامی کشور اثر دارد.



وی ادامه داد: با همه این محدودیتها از تمام مسئولان فرهنگی استان تقاضا می‌کنم که از فرصت پیش رو نهایت استفاده را کرده و برنامه‌های شایسته‌ای برای این روز تدارک ببینند.



نیمه شعبان در قم یکی از بزرگترین اجتماعات بشری در جهان است



استاندار قم، مراسم نیمه شعبان قم را یکی از بزرگترین اجتماعات بشری در جهان دانست و گفت: در این روز بیش از دو میلیون زائر در استان حاضر می‌شوند و این بزرگترین موقعیت خدمتگذاری برای مدیران استانی است.



وی ادامه داد: تمام امکانات استان باید برای خدمت‌رسانی به مردم بسیج شوند و البته در قم این آمادگی محدود به یک شب نباید باشد زیرا این شهر در طول سال با ورود 18 میلیون مسافر و زائر مواجه است که این تعداد نه به صورت مناسبتی بلکه به طور مستمر وارد قم می‌شوند.



موسی پور با بی‌بدیل خواندن این موقعیت اظهار داشت: حضور مستمر مسافر در استان حتی قابل مقایسه با مشهد و شهرهای توریستی نیست زیرا قم در مرکز چهارراه مواصلاتی کشور قرار دارد و جاذبه‌های مذهبی بیشماری در آن واقع شده است.

نیمه شعبان را دولتی نکنید



استاندار قم از تمام مدیران درخواست کرد که تا حد امکام جشن‌های مذهبی و به ویژه نیمه شعبان را دولتی نکنند و هر چند در برخی موارد تصدی اموری را بر عهده می‌گیرند اما هرگز باعث به حاشیه رفتن مردم نشوند.



وی تأکید کرد: تا ممکن است باید امور را به خود مردم واگذار کرد و ما تنها زمینه‌های فعالیت را فراهم کنیم و تجربه نیز نشان داده است که هر جا مردم وارد صحنه شده‌اند مشکلات حل شده است.



کمیته بازرسی تشکیل دهید



موسی‌پور خطاب به مدیران و دبیران کمیته‌های ستاد تسهیلات زائران گفت: کمیته‌ای جهت بازرسی و نظارت بر فعالیت‌های کمیته‌های مختلف تشکیل دهید تا پس از هر مناسبت مشخص شود که در کل چه کار‌هایی انجام شده است و چه کارهایی بر روی زمین مانده است.

وی با تأکید بر لزوم فراهم شدن تمامی امکانات اولیه برای زائرین ابراز داشت: همه مسئولان برنامه‌های سال قبل خود را آسیب شناسی کنند و با شناسایی تمامی نقاط ضعف و قوت آمادگی لازم را جهت خدمت رسانی به زائران کسب کنند.