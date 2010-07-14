سه روز از برپایی نمایشگاه و حراجی "شاید برای من، شاید برای تو..." در حمایت ازعلی عامه کن، تصویرگری که به بیماری سرطان دچار است، می‌گذرد. در این نمایشگاه که هنرمندانی از رشته‌های مختلف تجسمی آثار خود را برای حمایت از این تصویرگر ارائه کرده‌اند، حدود 100 اثر ارائه شد که به گفته حسین نظری، مدیر اجرایی انجمن تصویرگران نیمی از کارها به فروش رفت.

نظری در مورد جزئیات این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: استقبال، خیلی خوب بود و بسیاری از هنرمندان آثار خود را در رشته‌های نقاشی، تصویرگری، عکس، حجم و..به معرض فروش گذاشتند که تقریبا نیمی از آنها یعنی 50 اثر به قیمت تقریبی 10 میلیون تومان به فروش رفت.

وی اما از علاقه هنرمندان برای برگزاری نمایشگاه دیگری در حمایت از عامه کن خبر داد: با وجود اینکه نمایشگاه برگزار شد اما خیلی از هنرمندان از برپایی آن خبر نداشتند، به تازگی آگاه شده‌اند و کارهای خود را به انجمن می‌آوردند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم نمایشگاه دیگری را برپا کنیم تا به خواسته آنها نیز اهمیت دهیم و حمایت‌های بیشتری از عامه‌کن انجام دهیم.

نظری افزود: بعید می‌دانم نمایشگاه بعدی ما در خانه هنرمندان باشد چون زمان تمام نگارخانه‌ها آن، پر است و همین سه روز را هم لطف کردند که در اختیار ما قرار دادند. فعلا منتظر هستیم آثاری که به انجمن می‌رسد، جمع‌آوری شود تا زمان و مکان نمایگشاه بعدی را به زودی اعلام کنیم.

در این نمایشگاه که از 20 تیر به مدت سه روز در نگارخانه ممیز خانه هنرمندان برگزار شد، رزیتا شرف جهان، مجتبی طباطبایی، فرشید شفیعی، مرتضی زاهدی، مصطفی دره باغی، رضا هدایت، رضا افسری، بیژن بخشی، خسرو خسروی، بیتا وکیلی، احمد مرشدلو، کیارش زندی، فاطمه رادپور، عطیه بزرگ سهرابی، نگین احتسابیان، لیدا معتمد، بنفشه احمدزاده، رضا مکتبی، عباس ریاضی، شیلا خزانه داری، ستاره معتضدی، افشین بختیار و...شرکت کردند.

حسن و علی عامه‌کن دو برادر هستند که سال‌ها است در زمینه تصویرگری فعالیت می‌کنند. آنها جوایز گوناگونی دریافت کرده‌اند و بارها و بارها در نمایشگاه‌های مختلف تصویرگری حضور داشته‌اند. جایزه کفش طلایی ایتالیا، جایزه سارمده ایتالیا و جایزه جشنواره قصص قرآنی در ایران، از جوایزی است که حسن عامه‌کن تاکنون دریافت کرده و علی عامه‌کن نیز برنده جایزه پادووای ایتالیا و کفش طلایی ایتالیا بوده است.

با این حال علی عامه کن به سرطان مواجه شده و انجمن تصویرگران برای حمایت از این هنرمند جوان تصمیم به برگزاری یک حراج کرد و در یک فراخوان از هنرمندان خواست آثار خود را برای فروش و پشتیبانی از این تصویرگر در اختیار آن انجمن قرار دهد.