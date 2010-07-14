دو هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح مجتمع های آموزشی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، عبدالامیر عرفی صبح چهارشنبه در گردهمایی روسای مناطق آموزشی 24 گانه آذربایجان غربی افزود: این میزان اعتبار در قالب کمک به سرانه و خرید تجهیزات آموزشی هزینه می شود.

وی ساماندهی نیروی انسانی، دانش آموزان، تجهیزات و فضاهای آموزشی و جلوگیری از تعطیلی مدارس کم جمعیت در مناطق روستائی و شهری کشور را از جمله اهداف اجرای این طرح برشمرد و بیان داشت: اجرای این طرح با عنوان ترنم ولایت از ابتدای مهرماه سالجاری در سطح روستاها و مناطق محروم کشور آغاز می شود.

مدیر کل آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش یکی از معیارهای اصلی انتخاب مدیران این مجتمع ها توجه و نگاه ویژه به نحوه عمکرد بهیمنه این مجتمع ها دانست و اظهار داشت: رسیدگی مستقیم و غیرمستقیم بر وضعیت پرسنلی، مالی، کیفیت آموزشی و پرورشی از وظایف مدیران این مراکز خواهد بود.

عرفی ضمن تاکید بر اهمیت توجه به مسائل پرورشی دانش آموزان، خاطرنشان کرد: در مجتمع های دارای بیش از 150 دانش آموز، یک معاون پرورشی فعالیت خواهد کرد.

حذف مقطع پیش دانشگاهی تا سال 95

این مسئول سالهای 92 و 93 را آخرین سال برگزاری کنکور دانست و افزود: همچنین حدف پیش دانشگاهی تا سال 95 و ایجاد پایه ششم ابتدایی در سال 90 از جمله اقداماتی است که در این راستا انجام می شود.