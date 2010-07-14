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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۲۱

دو هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح مجتمع های آموزشی اختصاص یافت

دو هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح مجتمع های آموزشی اختصاص یافت

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از اختصاص دو هزار میلیارد ریال جهت اجرای طرح مجتمع های آموزشی در مناطق دارای مدارس کم جمعیت و محروم کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، عبدالامیر عرفی صبح چهارشنبه در گردهمایی روسای مناطق آموزشی 24 گانه آذربایجان غربی افزود: این میزان اعتبار در قالب کمک به سرانه و خرید تجهیزات  آموزشی هزینه می شود.

وی ساماندهی نیروی انسانی، دانش آموزان، تجهیزات و فضاهای آموزشی و جلوگیری از تعطیلی مدارس کم جمعیت در مناطق روستائی و شهری کشور را از جمله اهداف اجرای این طرح برشمرد و بیان داشت: اجرای این طرح با عنوان ترنم ولایت از ابتدای مهرماه سالجاری در سطح روستاها و مناطق محروم کشور آغاز می شود.

مدیر کل آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش یکی از معیارهای اصلی انتخاب مدیران این مجتمع ها توجه و نگاه ویژه به نحوه عمکرد بهیمنه این مجتمع ها دانست و اظهار داشت: رسیدگی مستقیم و غیرمستقیم بر وضعیت پرسنلی، مالی، کیفیت آموزشی و پرورشی از وظایف مدیران این مراکز خواهد بود.

عرفی ضمن تاکید بر اهمیت توجه به مسائل پرورشی دانش آموزان، خاطرنشان کرد: در مجتمع های دارای بیش از 150 دانش آموز، یک معاون پرورشی فعالیت خواهد کرد.

حذف مقطع پیش دانشگاهی تا سال 95

این مسئول  سالهای 92 و 93 را آخرین سال برگزاری کنکور دانست و افزود: همچنین حدف پیش دانشگاهی تا سال 95 و ایجاد پایه ششم ابتدایی در سال 90  از جمله اقداماتی است که در این راستا انجام می شود.

کد مطلب 1116447

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