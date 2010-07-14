پرداخت وام ازدواج 5 میلیونی تا مهر/ مراکزهمسریابی راه اندازی نمی شود

مهرداد بذرپاش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مصوبه هیئت دولت تاکید شده که پرداخت این میزان وام ازدواج در سال جاری آغاز شود.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه برای پرداخت این وام منتظر تصویب در شورای پول و اعتبار هستیم اظهار داشت: میزان وام ازدواج جوانان با یک میلیون تومان افزایش به پنج میلیون تومان می رسد و هر یک از زوجها می توانند با ارائه سند ازدواج دو میلیون و 500 هزار تومان دریافت کنند که 500 هزار تومان آن در قالب بن خرید کالاست.

وی تاکید کرد: علاوه بر اینکه مبلغ وام ازدواج از چهار میلیون به پنج میلیون تومان افزایش می‌یابد، از این پس برای اخذ این وام، نیازی به معرفی ضامن نیست و تنها با ارائه چک و سفته امکان اخذ وام وجود دارد.

مراکز همسریابی دولتی راه اندازی نمی شود

بذرپاش در مورد تشکیل مراکز دولتی همسریابی که هیئت دولت این سازمان را مکلف به تاسیس آنها کرده گفت: سازمان ملی جوانان موظف به تاسیس این مراکز نشده است.

وی تاکید کرد: تمامی مراکز همسریابی فعلی غیرقانونی و غیردولتی است و سازمان ملی جوانان نیز قرار نیست چنین مراکزی را راه اندازی کند.