بیانیه وزارت دفاع به مناسبت گرامیداشت روز پاسدار و روز جانباز

‌به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است : سوم شعبان‌، زاد‌روز سید و سالار شهیدان امام آزادگی و پیشوای مومنان و آزادگان جهان‌ حضرت حسین بن علی (ع) است که راز و رمز عبودیت، شجاعت، استقامت و حریت را به انسان‌ها آموخت و به راستی در گذرگاه تاریخ چه اسوه‌های‌ بزرگی که راه و رسم زندگی را از سرور آزادگان جهان حضرت سیدالشهدا (ع) آموختند و با الهام از عاشورای خونینش نام خود را بر جریده عالم ثبت کردند و جاودانه شدند‌.

‌‌چه زیبا و شایسته معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) روز مبارک سوم شعبان المعظم را ‌که روز طلیعه‌ پاسداری از مکتب مترقی اسلام عزیز است؛ روز پاسدار نامید و در بیانی گهربار و تاریخی فرمودند: " ای کاش من هم یک پاسدار بودم"



‌‌سروقامتان تاریخ با اقتدا به سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) از ابتدا در پاسداری از حریم نظام اسلامی و ولایت کمر همت بسته و لحظه‌ای آرام ننشسته‌اند و در این مسیر پر فراز و نشیب جان پاکشان را بر طبق اخلاص گذاشته‌ و در عرصه‌های مختلف نظام اسلامی همچون مبا‌رزه ‌با ‌لیبرال‌ها، عناصر ضد انقلاب، منافقین و حضور همه‌جانبه در ‌هشت سال دفاع مقدس، سنگر سازندگی و آبادانی ایران اسلامی‌ و امروز در جبهه دفاع از مرزهای ولایت و نظام اسلامی در مقابل توطئه‌ گران و جنگ افروزان عرصه جنگ نرم و در حفاظت از دستاوردها و آرمان‌های متعالی نظام چشم بیدار انقلاب اسلامی‌اند.

‌چهارم شعبان زاد‌روز آموزگار بزرگ عشق، وفا و ولایتمداری، جانباز دشت کربلا حضرت ابوالفضل (ع) است. این روز یادآور عظمت و بزرگی جانبازان سروقامتی است که با تأسی به حضرت ابوالفضل العباس (ع) بخشی از وجود نازنین خود را در جبهه‌های مختلف دفاع از اسلام عاشقانه تقدیم انقلاب اسلامی کردند و پنجم شعبان سالروز ولادت پیام‌رسان نهضت عاشورا حضرت علی ‌‌بن‌الحسین امام سجاد (ع) است که زینت عابدان و فخر ره‌یافتگان به حریم کبریایی حضرت حق می‌باشد.

‌روابط عمومی‌ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ضمن تبریک اعیاد فرخنده شعبانیه به محضر مبارک امام عصر (عج) ونائب برحقش مقام معظم فرماندهی کل قوا، سوم شعبان ‌روز پاسدار را به تمام همسنگران ‌سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و چهارم شعبان روز جانباز را به همه جانبازان سرافراز تبریک و تهنیت گفته و با گرامیداشت مقام و جایگاه این همسنگران عزیز آمادگی‌ بیش از پیش کارکنان متخصص و متعهد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را در کنار سایر نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی در تحقق منویات حکمیانه مقام معظم فرمانده کل قوا در راستای خودکفایی دفاعی اعلام می‌ دارد.