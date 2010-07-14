طرح سازمان نظام گردشگری به مجلس می رود

مرتضی سیف زاده با اعلام اینکه سازمان نظام گردشگری برای همه بخشهای گردشگری کشور به صورت جز به جز برنامه مدون دارد به خبرنگار مهر گفت: طبق تفاهمنامه ای که کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی با معاونت گردشگری سابق درباره تدوین این سازمان امضا کرده بود اتاق بازرگانی با همکاری فعالان گردشگری برنامه ای را در قالب سازمان نظام گردشگری به منظور ایجاد زیرساختهای گردشگری و رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور تهیه کرد که در هر بخش از گردشگری کشور برنامه مدونی دارد.

وی ادامه داد: این طرح در آینده نزدیک به کمیته گردشگری کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه می شود تا حمایت مجلس در بخش همکاری با مراکز گردشگری مهم دنیا و تامین بودجه برای انجام مطالعات و تبلیغات طرح سازمان نظام گردشگری را جلب کند. همچنین برای تبلیغات و ایجاد ارتباط با مراکز مهم توریستی و هوایی کشورهای دیگر نیاز به فعالیت برون مرزی است که مجلس شورای اسلامی می تواند در این زمینه نیز از سازمان نظام گردشگری حمایت کند.

سیف زاده بیان کرد: این سازمان در نظر دارد با کمک متخصصان حوزه گردشگری بتواند پاسخگوی چشم انداز 20 ساله گردشگری کشور باشد. چون برای رسیدن به اهداف بلند مدت گردشگری نیاز است با توجه به پتانسلهای بزرگ کشور در زمینه های توریستی، محیط زیستی، اکوسیستم، توریستی - درمانی و … بتوانیم در این زمینه ها توریست وارد کشور کنیم.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران بیان کرد: طرح سازمان نظام گردشگری با همکاری اساتید و دانشجویان، کمیته سرمایه گذاری، سازمان میراث فرهنگی، کمیسیونهای گردشگری اتاقهای بازرگانی استانها و سازمانهای مردم نهاد انجام می شود. چون تا کنون چنین طرح و سازمانی که همه اصناف حوزه گردشگری را تحت پوشش قرار دهد در کشور فعال نبوده است.

وی درباره اینکه چه تفاوتی میان سازمان نظام گردشگری اتاق بازرگانی با طرح جامع گردشگری سازمان میراث فرهنگی است تصریح کرد: طرح جامع گردشگری در سالهای دهه 60 تدوین شده بود بنابراین روشهای جذب گردشگر در آن قدیمی است.

وی افزود: در حال حاضر برای تصمیم گیری درباره گردشگری کشور استفاده از نظرات هتلداران و آژانسداران و کارشناسان گردشگری مدنظر قرار نمی گیرد در حالی که جامعه هتلدار ایران باید درباره برنامه ریزی برای افزایش درصد اشغال هتلها اظهار نظر و برنامه های پیشنهادی خود را اعلام کند و یا با صاحبنظران درباره برنامه ها و جشنهای محتلفی که باعث افزایش مسافر می شود همفکری شود.

وی ادامه داد: متاسفانه دفاتر خدمات مسافرتی ایران تنها در بحث تورهای خروجی فعالیت گسترده ای دارند در حالیکه برای فعالیت در بخش ورود گردشگر خارجی می بایست راهکارهای کشورهای دیگر را در این باره بررسی کرده و در این زمینه نیز فعالیت کنیم.

سیف زاده، معتقد است اگر چه برای فعالان گردشگری کشور در بحث ورود توریست تسهیلات قائل شده ایم اما تبلیغات و تشویقهای مناسبی را انجام نداده ایم.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی بیان کرد: کشورهای خارجی برای ورود گردشگر در فصولی از سال قیمت هتل و تورها را پایین می آورند و بخش خصوصی در تعیین قیمت دخالت می کند که با بررسی این موضوع می توان برای افزایش ورود گردشگر خارجی به ایران برنامه های مشابهی را اجرا کرد.