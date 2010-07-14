به گزارش خبرنگار مهر، در جریان اردوی تیم فوتبال پرسپولیس در آلمان، چند بازیکن تستی در تمرینات این تیم حاضر شدند که در نهایت یکی از آنها توانست نظر مثبت کادر فنی را جلب کند. هروه اوسال مهاجم اهل کشور بورکینافاسو تنها بازیکن تستی بود که پس از تایید نهایی کادر فنی با پرسپولیس قرارداد می بندد.

این بازیکن 22 ساله که سابقه بازی در تیم های سالزبورگ اتریش و آلمانیا آخن آلمان را دارد، امروز چهارشنبه به تهران می آید تا در تمرینات پرسپولیس شرکت کند. کادر فنی هروه اوسال را از نظر فنی پسندیده اما این بازیکن پیش از امضای قرارداد باید تست پزشکی بدهد تا درصورت نداشتن مشکل خاصی، قرارداد رسمی با سرخپوشان امضا کند.

کادر فنی این تیم قطعا اشپیتیم آرفی را برای فصل آینده نمی خواهد. این بازیکن طی روزهای اخیر توسط علی دایی از شرکت در تمرینات منع شد. سرمربی پرسپولیس در رابطه با آرفی اعلام کرده که برای رقابت های لیگ دهم احتیاجی به این بازیکن ندارد.

مهاجم کوزوبویی تیم فوتبال پرسپولیس یکی از بازیکنانی بود که درابتدای فصل نامش در لیست مازاد علی دایی قرار گرفت اما با این حال همراه سرخپوشان به آلمان رفت. نفت تهران و فولاد خوزستان دو باشگاهی هستند که تمایل خود را برای جذب آرفی اعلام کرده اند.

تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس پس از بازگشت از آلمان صبح و بعداظهر دنبال می شود و قرار است این تیم عصر فردا پنجشنبه در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم فوتبال پرسپولیس قائمشهر برود.