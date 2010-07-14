علی سرتیپی مالک سینما ملت در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: این سینما پیش از این یک سالنه بوده اما هم اکنون با سه سالن که در همکف قرار دارند به بهره برداری می رسد. سیستم صوتی به صورت دالبی و صندلی ها نیز پلکانی است.

وی افزود:این سه سالن با 900 صندلی از عید فطر میزبان مخاطبین خواهد بود. به لحاط پرده تصویری نیز در شرایط استانداردی قرار دارد. این سینما در میدان شهدا قرار دارد و قبل از بازسازی نیز همیشه با فروش خوبی روبرو بوده است. فکر می کنم با توجه به موقعیتی که در آن منطقه قرار دارد با وجود سه سالنه بودن با رونق بیشتری روبرو شود.

مالک این سینما در ادامه بیان کرد: سینما ملت در جنوب شرقی تهران است و با افتتاح آن دیگر مردم برای دیدن فیلم در یک سالن استاندارد نیاز ندارند به بالای شهر بروند. تابلوی سر در این سینما دیجیتالی است و بوفه، کافی شاپ، فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی و... نیز برای داخل آن نظر گرفته شده است.

وی در پایان افزود: این سینما با حمایت مالی و تدارکاتی موسسه سینما شهر بازسازی شده است. البته در نظر داریم در فاز جدیدی با توجه به مساحتی که این سینما دارد، سالن چهار را نیز در آینده به بهره برداری برسانیم.