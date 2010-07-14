102 متکدی در خراسان جنوبی ساماندهی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدرضا مهدی آبادی صبح چهارشنبه در جمع اعضای ستاد ساماندهی متکدیان، از جمع آوری 102 نفر متکدی در استان خبر داد و افزود: از این تعداد 19 نفر افغانی بودند، که تحویل اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری شدند.

وی اضافه کرد: براساس فعالیتهای انجام شده با همکاری شهرداری، فرمانداری بیرجند، نیروی انتظامی و مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر (ع) بیرجند تعداد 17 نفر متکدی در فرودین ماه، 57 نفر در اردیبهشت ماه، 17 نفر در خرداد ماه و 11 نفر در 10 روز اول تیرماه سال جاری جمع آوری و تحویل مجتمع شده اند.

به گفته وی پس از جمع آوری متکدیان از سطح شهر و تحویل گرفتن آنها از نیروی انتظامی، در این مجتمع اقدامات مربوط به تکمیل فرمهای مربوطه، اسکان در خوابگاه، انجام مصاحبه و تکمیل فرم مددکاری انجام می شود.

وی اطلاع رسانی به خانواده متکدی و انجام مصاحبه با آنها، بازدید از منزل متکدی و شناسایی واقعی و در ادامه معرفی متکدیان به مراکز حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) را از دیگر اقدامات این مجتمع برشمرد.

مهدی آبادی با بیان اینکه مصوبات شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی متکدیان در شهرستانها از طریق دفتر امور اجتماعی استانداری به فرمانداران ابلاغ شده است، عنوان کرد: در این راستا ستاد ساماندهی متکدیان در شهرستانهای نهبندان و درمیان توسط فرمانداریهای فوق الذکر تشکیل شده است.

وی خاطر نشان کرد: متکدیان حرفه ای به شورای حل اختلاف و دادگستری به منظور اخذ تعهد و جریمه های احتمالی معرفی می شوند.

مهدی آبادی با اشاره به اینکه در بحث عمرانی نیز تاکنون مبلغ 246 میلیون ریال اعتبار برای تجهیز و بهسازی مجتمع متکدیان بیرجند هزینه شده است، اظهار داشت: علاوه بر اقدامات فوق در سال جاری نسبت به توزیع سبد غذایی مناسب برای ساماندهی متکدیان جمع آوری شده در مجتمع متکدیان بیرجند اقدام شده است.

وی مشکل اصلی این مجتمع را نبود پرسنل کافی دانست و تصریح کرد: این مرکز هم اکنون با یک نفر نیروی پاره وقت اداره می شود که به هیچ عنوان کفایت نمی کند.

مسئول مرکز مجتمع متکدیان بیرجند در پایان ضمن قدردانی از اعضا ستاد جمع آوری متکدیان استان، در عین حال میزان حمایت ها را ناکافی و خواستار توجه بیشتر به این موضوع شد.