تکنوازی تار در فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود

پیام جهانمانی نوازنده تار با اعلام این خبر در توضیح جزئیات برگزاری این کنسرت به خبرنگار مهر، گفت : این کنسرت به مناسبت انتشار آلبوم "کنانه" به معنای کهنه است ؛ در این کنسرت قطعاتی در دستگاه سه گاه و آواز بیات ترک به شکل بداهه نوازی براساس ردیف موسیقی ایران اجرا می شود.

این نوازنده تار در ادامه به برگزاری کنسرت بعدی اشاره کرد و گفت : چندی پیش آلبوم موسیقی "سرخانه" اثر جمعی از آهنگسازان جوان به سرپرستی ساسان فاطمی منتشر شد از همین رو بنا داریم به اتفاق سایر آهنگسازان این آلبوم کنسرتی را در تاریخ 6 ، 7 و 8 آبان ماه در فرهنگسرای نیاوران برگزار کنیم.