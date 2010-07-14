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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۰۸

آنتی وار :

تشدید حملات آمریکا به پاکستان گسترش جنگ افروزی است

تشدید حملات آمریکا به پاکستان گسترش جنگ افروزی است

درخواست یک سناتور دموکرات برای افزایش حملات آمریکا به مناطق قبیله نشین پاکستان نشان می دهد که همچنان درپی وارد کردن نامهای جدید به لیست تروریسم خود است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آنتی وار در گزارشی نوشت: "کارل لوین" سناتور دموکرات و رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا خواستار افزایش حملات هوایی ایالات متحده در مناطق قبیله نشین پاکستان شد که این موضوع نشان می دهد که ایالات متحده با یک سری افراد قبیله نشین در این کشور مبارزه خواهد کرد که احتمالا وارد لیست تروریسم آمریکا می شوند.

کارل لوین روز گذشته در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت که دولت آمریکا از محل دقیق حضور شبه نظامیان و مقرهای آنها مطلع است. وی افزود: گروههای شورشی مستقیما عملیات در افغانستان را تهدید می کنند و دولت آمریکا باید آنها را مورد هدف قرار دهد.

دولت آمریکا درحالی در پی افزایش حملات هوایی خود در پاکستان است که این حملات بیش از پیش احساسات ضد آمریکایی را در این کشور برانگیخته است.

افزایش حملات موشکی سازمان سیا در مناطق قبیله نشین پاکستان به یک معضل بزرگ طی یک سال و نیم گذشته در این کشور تبدیل شده است که بحثهای زیادی را به همراه داشته است.

کد مطلب 1116465

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