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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۰:۲۷

زمان حضور وزرای آموزشی در مجلس برای بررسی وضعیت فنی و حرفه‌ایها

زمان حضور وزرای آموزشی در مجلس برای بررسی وضعیت فنی و حرفه‌ایها

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پی منتفی شدن حضور وزرای علوم و آموزش و پرورش در مجلس که به دستور رئیس مجلس مقرر شده بود جهت مذاکره درباره لغو پذیرش دانشجوی فنی و حرفه ای به مجلس بیایند گفت: وزرای علوم و آموزش و پرورش تا یکشنبه هفته آتی به مجلس می آیند.

علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: حضور وزرای علوم و آموزش و پرورش در مجلس در دستور کار یکشنبه 20 تیر ماه کمیسیون آموزش و تحقیقات قرار گرفته بود و این دو وزیر دعوت هم شده بودند اما با تعطیلی مواجه شدیم.

وی افزود: در صورتی که بتوانیم امروز سه شنبه در دستور کار کمیسیون آموزش و تحقیقات تغییری ایجاد کنیم و همچنین با وزرا نیز هماهنگی لازم صورت گیرد این دو وزیر در کمیسیون حضور پیدا می کنند. در غیر این صورت برای حضور وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش در روز یکشنبه 27 تیر ماه برنامه ریزی می شود.
 
رئیس کمیسیون آموزش مجلس درباره دستور رئیس مجلس برای حضور وزرای علوم و آموزش و پرورش در کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: بر اساس دستور صریح دکتر لاریجانی مقرر شد وزرای علوم و آموزش و پرورش برای بحث درباره عدم پذیرش دانشجو فنی حرفه ای و بخشنامه مغایر قانون شورای عالی اداری در کمیسیون آموزش حاضر شوند.
کد مطلب 1116466

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