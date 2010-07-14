علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: حضور وزرای علوم و آموزش و پرورش در مجلس در دستور کار یکشنبه 20 تیر ماه کمیسیون آموزش و تحقیقات قرار گرفته بود و این دو وزیر دعوت هم شده بودند اما با تعطیلی مواجه شدیم.

وی افزود: در صورتی که بتوانیم امروز سه شنبه در دستور کار کمیسیون آموزش و تحقیقات تغییری ایجاد کنیم و همچنین با وزرا نیز هماهنگی لازم صورت گیرد این دو وزیر در کمیسیون حضور پیدا می کنند. در غیر این صورت برای حضور وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش در روز یکشنبه 27 تیر ماه برنامه ریزی می شود.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس درباره دستور رئیس مجلس برای حضور وزرای علوم و آموزش و پرورش در کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: بر اساس دستور صریح دکتر لاریجانی مقرر شد وزرای علوم و آموزش و پرورش برای بحث درباره عدم پذیرش دانشجو فنی حرفه ای و بخشنامه مغایر قانون شورای عالی اداری در کمیسیون آموزش حاضر شوند.