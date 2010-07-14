اخبار کوتاه ورزشی از استان خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر دربجنورد، تیم فوتسال فرزندان مهر خراسان شمالی از دور رقابتهای فوتسال کشوری حذف شد.

تیمهای فوتسال بالای چهارده سال و زیر چهارده سال فرزندان مهر بهزیستی استان پس از شکست برابر حریفان خود در مرحله مقدماتی از دور رقابتها حذف شد.

در این دوره از رقابتها تیم فوتسال بالای چهارده سال، با یک برد و سه شکست، و تیم فوتسال زیر چهارده سال با چهار شکست دربرابر حریفان، از راهیابی به دور بعد بازماندند.

پنجمین دوره مسابقات کشوری فوتسال فرزندان مهر بهزیستی کشور در بابلسر و تنکابن برگزار شد.

مشکل مالی تیم کشتی جوانان خراسان شمالی برای شرکت در مسابقات لیگ دسته یک کشور

تیم کشتی جوانان خراسان شمالی برای شرکت در لیگ دسته یک مشکل مالی دارد.

رییس هیات کشتی خراسان شمالی گفت: در حالیکه این تیم حامی مالی ندارد، میزان بودجه لازم برای حضور قوی در رقابتهای دسته یک کشور 100 تا800 میلیون ریال است.

جعفر زاده افزود: اعضای تیم کشتی جوانان استان برای شرکت در رقابتهای لیگ دسته یک کشور مشخص و مربیان تیم انتخاب شده اند و با امانی فیلابی از مربیان و مدرسان با تجربه فدراسیون کشتی کشور هم برای سرمربیگری تیم کشتی جوانان استان مذاکراتی انجام وتوافقهایی نیز صورت گرفته است.

اعزام تیم تکواندوی خردسالان خراسان شمالی برای شرکت در مسابقات کشوری

تیم هشت نفره تکواندو خردسالان خراسان شمالی برای شرکت در مسابقات کشوری امروز عازم تهران می شود.

نیما چلیک در وزن منهای 24، امیر حسین ایمانی و بهنام صالحی به ترتیب در وزنهای منهای 24و 26 کیلوگرم همچنین در وزن منهای 30 محمد حسین فریدی، منهای 36 محمد قره چولو، محمد مهدی جمالی در وزن منهای 38 اعضای تیم تکواندوی خردسالان استان را تشکیل می دهند که به سرپرستی فرهاد چلیک و مربیگری یاسر حیدری به این دوره از مسابقات اعزام می شوند.

