تهدید ایران عواقب شومی به دنبال خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، خورخه میراندا، سفیر کشور چند ملیتی بولیوی، ویلیام کاربو ریکاردو، سفیر جمهوری کوبا، دانیل آلوارز، کاردار سفارت جمهوری اکوادور، ماریو بارکرو، سفیر جمهوری نیکاراگوئه، داوید بلاسکس سفیر جمهوری بولیواری ونزوئلا، در نشستی مشترک که در محل سفارت ونزوئلا در تهران برگزار شد بیانیه ای به صورت مشترک صادر کردند که متن آن به شرح زیر است:

ما سفرا و روسای نمایندگی های کشورهای عضو آلبا (اتحادیه بولیواری ملت های آمریکای ما) در جمهوری اسلامی ایران، اهداف توطئه گرانه و جنگجویانه دولت، ایالات متحده آمریکا و متحدانش به ویژه رژیم صهیونیست اسرائیل را محکوم می نماییم. اینان با عملکرد خود فضایی بر علیه ایران بوجود می آورند که در کل خاورمیانه هم گسترش می یابد.

ما بار دیگر حمایت دولت های خود را از حق مشروع جمهوری اسلامی ایران در تولید انرژی اتمی و استفاده صلح آمیز از آن ابراز امیدواریم. این امر حق تمامی ملت های می باشد و در پیمان عدم اشاعه مطرح گردیده است.

هیچ گزینه ای جایگزین شیوه متمدن گفتگو برای از بین بردن اختلافات نمی شود و این روش نباید هیچگاه متوقف شود، چرا که مشخصه اصلی رابطه بین ملت های دارای حق حاکمیت در قرن بیست و یک، همین اصل می باشد. تهاجم نظامی بر علیه جمهوری اسلامی ایران عواقب شومی برای کل بشریت به دنبال خواهد داشت.

ملت ها و دولت های عضو آلبا معتقد هستند که گفتگوی صریح برای جستجوی راه حل و توافق باید بر توپ و تفنگ فائق آید.

این بیانیه در روز 14 جولای 2010 برابر با 23 تیرماه 1389 در شهر تهران به امضا رسید.