پارکینگ خودرو فرودگاه رشت ساخته شد

عباس رحمتیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور رفاه حال کارکنان فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت این پارکینگ در اختیار هریک از واحدهای عملیاتی و ستادی قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: با تحویل ساختمان جدید فرودگاه زمینی به مساحت 377 متر مربع در ضلع جنوبی ساختمان اداری، برج مراقبت پرواز و تکنیکال بلاک در نظر و پارکینک خودررو ساخته شد.

مدیر کل فرودگاه گیلان همچنین فرودگاه را یکی از بزرگترین دروازههای هر استان و منطقه ‌دانست و افزود: فرودگاه سردار جنگل رشت درسال 1348 بازگشایی شده است.

وی با بیان اینکه فرودگاه رشت در 220 هکتار ایجاد شده است، گفت: هم اکنون این فرودگاه ظرفیت پذیرش هواپیماهای ایرباس را دارد.

رحمتیان در ادامه ترمینال فرودگاه سردار جنگل رشت را قدیمی دانست و یاد آورشد: با توجه به مشکلات، ترمینال فرودگاه هنوز به فعالیت خود ادامه می ‌دهد.