انتقال آب ارس 20 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در شبستر، احمد علیرضابیگی شامگاه سه شنبه در مراسم معرفی فرماندار جدید این شهرستان افزود: پروژه انتقال آب ارس به این منطقه ضمن برطرف کردن نیازهای آب شرب شهرها و روستاهای مسیر، موجب رونق کشاورزی دشت شبستر خواهد شد.

وی اضافه کرد: این پروژه از برنامه ها و پروژه های ضروری در دست اجرا در این شهرستان است و امیدوارم با درآمدهای حاصل از اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه ها با سرعت بیشتری انجام گیرند .

علیرضابیگی با اشاره به نتایج مثبت هدفمند کردن یارانه ها تصریح کرد: کشور ما در آستانه یک عمل جراحی بزرگ قرار دارد و همکاری و همراهی مردم در اخذ نتیجه مثبت و موثر از این طرح بسیار مفید و اثرگذارخواهد بود .

بیگی تاکید کرد: اگر مردم با برنامه های دولت هماهنگ باشند این برنامه ریزیها به درستی مدیریت و اجرا خواهد شد .

وی با اشاره به مدیریت صحیح هزینه ها و اقتصاد کشور گفت: درآمد نفتی کشورمتعلق به همه اقشار و نسلهای ایران است و باید برای پشتوانه آینده فرزندان ملت مورد استفاده قرار گیرد .

علیرضا بیگی بیان کرد: امروز همه مردم اعتقاد دارند که این جراحی بزرگ اقتصادی در کشور باید انجام شود و هرکس بیشتر مصرف می کند باید هزینه بیشتری بپردازد .

استاندار آذربایجان شرقی با بیان این نکته که هدف اصلی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اجرای عدالت در جامعه است، افزود: مدیران و مسئولین دولتی باید با شفاف سازی و بیان صحیح اهداف هدفمندی یارانه ها شرایطی را فراهم کنند که مردم بتوانند اهداف طرح را بدرستی درک و با مشکلات پیش روبه راحتی کنار آیند .

وی با اشاره به مشکلات اجرای طرح سهمیه بندی کردن بنزین در کشور گفت: طرح سهمیه بندی بنزین نیز اوایل به دلیل عدم آگاهی و اطلاع رسانی ناکافی بامشکلاتی روبرو بود اما بتدریج با شفاف سازی اهداف اجرای طرح این مشکلات نیز برطرف شدند .

بیگی با بیان رشادتها و حضور مردم غیور آذربایجان در عرصه های تنگ وبحرانی کشور در طول تاریخ گفت: مردم آزاده ایران و آذربایجان زمانی مبارزه با رژیم طاغوت را ضروری دیدند و در زمان جنگ تحمیلی در مقابل متجاوزان و دشمنان ایران اسلامی از شرف و حیثیت خود دفاع کردند و امروزنیز در عرصه های اقتصادی از پس مشکلات به خوبی برخواهند آمد .

در ادامه این مراسم همچنین محمد شیرین زاده ، سرپرست فرمانداری شبستر کمبود آب کشاورزی را بزرگترین مشکل شهرستان شبستر عنوان کرد و گفت: نیاز اساسی مردم منطقه انتقال آب از رودخانه ارس است که از مصوبات سفرهای

استانی رئیس جمهور بوده و در سفر اخیر هئیت پیگیری مصوبات سفر مطرح شد .

وی همچنین ضرورت اجرای سریعتر پروژه در دست اجرای چهار بانده کردن جاده صوفیان- سلماس را با توجه به حوادث تصادفات روزانه رویداده در این جاده ضروری دانست و افزود: پس روی آب دریاچه ارومیه مشکل دیگر مردم منطقه است که درخواست شده توجه بیشتری برای اختصاص حق آبه تعیین شده انجام گیرد.