انتقال آب ارس 20 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در شبستر، احمد علیرضابیگی شامگاه سه شنبه در مراسم معرفی فرماندار جدید این شهرستان افزود: پروژه انتقال آب ارس به این منطقه ضمن برطرف کردن نیازهای آب شرب شهرها و روستاهای مسیر، موجب رونق کشاورزی دشت شبستر خواهد شد.
وی اضافه کرد: این پروژه از برنامه ها و پروژه های ضروری در دست اجرا در این شهرستان است و امیدوارم با درآمدهای حاصل از اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه ها با سرعت بیشتری انجام گیرند.
علیرضابیگی با اشاره به نتایج مثبت هدفمند کردن یارانه ها تصریح کرد: کشور ما در آستانه یک عمل جراحی بزرگ قرار دارد و همکاری و همراهی مردم در اخذ نتیجه مثبت و موثر از این طرح بسیار مفید و اثرگذارخواهد بود.
بیگی تاکید کرد: اگر مردم با برنامه های دولت هماهنگ باشند این برنامه ریزیها به درستی مدیریت و اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به مدیریت صحیح هزینه ها و اقتصاد کشور گفت: درآمد نفتی کشورمتعلق به همه اقشار و نسلهای ایران است و باید برای پشتوانه آینده فرزندان ملت مورد استفاده قرار گیرد.
علیرضا بیگی بیان کرد: امروز همه مردم اعتقاد دارند که این جراحی بزرگ اقتصادی در کشور باید انجام شود و هرکس بیشتر مصرف می کند باید هزینه بیشتری بپردازد.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان این نکته که هدف اصلی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اجرای عدالت در جامعه است، افزود: مدیران و مسئولین دولتی باید با شفاف سازی و بیان صحیح اهداف هدفمندی یارانه ها شرایطی را فراهم کنند که مردم بتوانند اهداف طرح را بدرستی درک و با مشکلات پیش روبه راحتی کنار آیند.
وی با اشاره به مشکلات اجرای طرح سهمیه بندی کردن بنزین در کشور گفت: طرح سهمیه بندی بنزین نیز اوایل به دلیل عدم آگاهی و اطلاع رسانی ناکافی بامشکلاتی روبرو بود اما بتدریج با شفاف سازی اهداف اجرای طرح این مشکلات نیز برطرف شدند.
بیگی با بیان رشادتها و حضور مردم غیور آذربایجان در عرصه های تنگ وبحرانی کشور در طول تاریخ گفت: مردم آزاده ایران و آذربایجان زمانی مبارزه با رژیم طاغوت را ضروری دیدند و در زمان جنگ تحمیلی در مقابل متجاوزان و دشمنان ایران اسلامی از شرف و حیثیت خود دفاع کردند و امروزنیز در عرصه های اقتصادی از پس مشکلات به خوبی برخواهند آمد.
در ادامه این مراسم همچنین محمد شیرین زاده ، سرپرست فرمانداری شبستر کمبود آب کشاورزی را بزرگترین مشکل شهرستان شبستر عنوان کرد و گفت: نیاز اساسی مردم منطقه انتقال آب از رودخانه ارس است که از مصوبات سفرهای
استانی رئیس جمهور بوده و در سفر اخیر هئیت پیگیری مصوبات سفر مطرح شد.
وی همچنین ضرورت اجرای سریعتر پروژه در دست اجرای چهار بانده کردن جاده صوفیان- سلماس را با توجه به حوادث تصادفات روزانه رویداده در این جاده ضروری دانست و افزود: پس روی آب دریاچه ارومیه مشکل دیگر مردم منطقه است که درخواست شده توجه بیشتری برای اختصاص حق آبه تعیین شده انجام گیرد.
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