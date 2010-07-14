به گزارش خبرگزاری مهر، گروه ادبیات معاصر فرهنگستان زبان و ادب فارسی از سال 1384 در کنار شناسایی مجلههای مربوط به حوزه ادبیات معاصر فارسی، به گردآوری مقالات این حوزه پرداخته است.
حاصل تلاش پژوهشگران گروه ادبیات معاصر در این زمینه، تشکیل بیش از 200 پرونده شامل فهرست مجلات، آثار داستاننویسان و شاعران معاصر و کلیات موضوعات ادبی بوده است. این پروندهها حاوی مقالات گزینششده از میان منابع مکتوب و وبگاههاست.
این اسناد و مقالات در "بانک اطلاعات رایانهای پروندههای پژوهشی ادبیات معاصر" با قابلیتهای تقسیمبندی و فهرست الفبایی به صورت یک مجموعه درآمده است.
در این مجموعه تصاویر و اصل مقالههای موجود در پروندهها نیز به متن حروفچینیشده آن پیوست شده تا مخاطب بتواند با انتخاب یک عنوان به متن اصلی مقاله دست یابد و هماکنون چندین لوح فشرده از پروندههای پژوهشی گروه ادبیات معاصر فرهنگستان زبان و ادب فارسی آماده بهرهبرداری است.
طراحی و اجرای این طرح بر عهده آزاده گلشنی کارشناس گروه ادبیات معاصر فرهنگستان زبان و ادب فارسی بوده است.
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