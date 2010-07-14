ایوب آقاخانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: تحقیقات نمایشنامه "نام همه مصلوبان عیسی است" را از پاییز سال گذشته آغاز و در ایام نوروز 89 نگارش آن را شروع کردم. بعد از وقفهای در کار طی چند روز اخیر نسخه کامل این نمایشنامه تمام شد. "نام همه مصلوبان عیسی است" سال 1327 در تهران میگذرد و 10 کاراکتر دارد.
وی ادامه داد: بسیار تلاش کردم که از طریق تحقیق و تباین، مابه ازاهای اطلاعاتی را در تاریخ بیاورم که بتوانند در سال 1327 داستانی را تعریف کنم که بیشباهت به واقعه رخ داده بر حضرت عیسی (ع) نباشد.
سرپرست گروه تئاتر "پوشه" درباره اجرای این نمایشنامه گفت: چند و چون اجرا شدن این نمایشنامه را دوستم جناب آقای محمد حیدری پیگیری خواهد کرد. احتمال کارگردانی این نمایشنامه توسط ایشان در تماشاخانه ایرانشهر قویترین احتمال فعلی است.
آقاخانی خاطرنشان کرد: در نگارش این نمایشنامه یکی از پر رنجترین فرآیندهای نگارشی را در کارنامه نویسندگیام تجربه کردم. رنج مرحله پیش از شروع نگارش به مراتب از نوشتن نمایشنامه دشواتر و سختتر بود البته از نتیجه ناراضی نیستم.
محمد حیدری قصد دارد نمایشنامه "نام همه مصلوبان عیسی است" جدیدترین اثر نگارشی ایوب آقاخانی را در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه ببرد.
ایوب آقاخانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: تحقیقات نمایشنامه "نام همه مصلوبان عیسی است" را از پاییز سال گذشته آغاز و در ایام نوروز 89 نگارش آن را شروع کردم. بعد از وقفهای در کار طی چند روز اخیر نسخه کامل این نمایشنامه تمام شد. "نام همه مصلوبان عیسی است" سال 1327 در تهران میگذرد و 10 کاراکتر دارد.
نظر شما