آخرین وضعیت نقل و انتقالات نفت تهران/ جذب 7 بازیکن و ابهام در معرفی سرمربی

محمد علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان خبر فوق در مورد آخرین وضعیت سرمربی این تیم گفت: روز دوشنبه با دست نشان جلسه مهمی را برگزار کردیم و به ایشان گفتیم با توجه به اینکه دوست داشتیم با شما همکاری کنیم اما به علت کمبود زمان، قصد داریم با گزینه‌های دیگر وارد مذاکره شویم که این مسئله با موافقت دست نشان روبه‌رو شد.

وی با اشاره به اینکه تکلیف سرمربی تیم نفت تا پنجشنبه مشخص می شود، افزود: در این مدت قرارداد حامد فلاح‌زاده، علیرضا عزتی، اکبر فقیهی، میثم آقابابایی، هادی رکابی، اسماعیل علی شیرازی، اسدالله میکائیلی، حمیدرضا فتحی، مهدی رفیعی، مهدی محمدزاده، محمدحسین مهرآزما و حسین امامیان بازیکنان تیم خود را تمدید کردیم و حمید طاهری فرد هم از تیم امید باشگاه به تیم بزرگسالان آمد.

رئیس هیئت فوتبال شرکت ملی ‌نفت ایران اضافه کرد: حسین آشنا، بهمن طهماسبی، مرتضی ایزدی و سجاد فیض الهی بازیکنان لیگ برتری هستند که در فصل نقل و انتقالات به تیم ما اضافه شده‌اند، ضمن اینکه با امید عالیشاه، مرتضی پورعلی گنجی و عباس قربانپور بازیکنان تیم زیر 19 سال ایران هم قرارداد بسته‌ایم.

وی با بیان اینکه عیسی ترائوره، بازیکن پیشین تیم راه آهن هم در تمرینات این تیم حضور دارد، تصریح کرد: قرار است 2 بازیکن تیم‌های ملی شیلی و پاراگوئه که در جام جهانی حضور داشتند هم امروز در تمرین تیم شرکت کنند که اگر همان بازیکنان حاضر در جام جهانی باشند، با آنها مذاکرات نهایی را انجام خواهیم داد.

علیپور در پایان گفت: به علت اینکه زمان لازم در اختیار ما نبود، تنها تمرینات تیم در تهران پیگیری می شود و اردوهای داخلی و خارجی را برگزار نخواهیم کرد.