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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۰:۵۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

نمایشگاه مفهومی عفاف و حجاب برگزار می شود

نمایشگاه مفهومی عفاف و حجاب برگزار می شود

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس از برگزاری نخستین نمایشگاه عکسهای مفهومی عفاف و حجاب با عنوان "مستوره های نور" به مناسبت روز ملی عفاف و حجاب خبر داد.

علیرضا حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این نمایشگاه مجموعه عکسهای مفهومی عفــاف و حجــاب آثار هنرمند عکاس حمیدرضا حسین زاده به نمایش در می آید که در آن شکوه عبودیت انسان بر زمینه ای آمیخته از طبیعت، معماری و فرهنگ عامه به تصویر کشیده شده است.

وی ادامه داد: مراسـم افتتاحییه این نمایشــگاه امروز چهارشنبه با حضور حمید شاه آبادی معـاون امور هنـری وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی و علیرضا افشار معاون فرهنگی اجتماعی وزارت کشور در فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود و تا 28 تیرماه در فرهنگسرای نیاوران برپاست.
 

کد مطلب 1116481

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