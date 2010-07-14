نمایشگاه مفهومی عفاف و حجاب برگزار می شود

علیرضا حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این نمایشگاه مجموعه عکسهای مفهومی عفــاف و حجــاب آثار هنرمند عکاس حمیدرضا حسین زاده به نمایش در می آید که در آن شکوه عبودیت انسان بر زمینه ای آمیخته از طبیعت، معماری و فرهنگ عامه به تصویر کشیده شده است.

وی ادامه داد: مراسـم افتتاحییه این نمایشــگاه امروز چهارشنبه با حضور حمید شاه آبادی معـاون امور هنـری وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی و علیرضا افشار معاون فرهنگی اجتماعی وزارت کشور در فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود و تا 28 تیرماه در فرهنگسرای نیاوران برپاست.

