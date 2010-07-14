اولویتی در مسئله تشکیل دولت عراق نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "هیلاری کلینتون" روز گذشته در کنفرانس خبری مشترک با "هوشیار زیباری" در واشنگتن گفت: از تمام کسانی که در مسئله تشکیل دولت عراق نقش دارند می خواهیم که بیشتر تلاش کنند.

وی با تاکید بر اینکه آمریکا ترجیحاتی در مسئله تشکیل دولت جدید عراق ندارد، افزود: احساس می کنیم باید عراقی ها در این امر تسریع کنند.

وزیرخارجه عراق نیز در این کنفرانس خبری با تاکید بر ضرورت سرعت بخشیدن به روند تشکیل دولت، از اطمینان نسبت به این امر خبر داد.

خاطر نشان می شود هوشیار زیباری در سفر به آمریکا در تلاش برای خروج عراق از بند هفتم شورای امنیت است. وی در این راستا روز دوشنبه در نیویورک با نمایندگان پنج کشور عضو دایمی شورای امنیت راههای خروج عراق را از این بند بررسی کرده بود.

خاطر نشان می شود عراق از سال 1990 در پی ورود نظامیان ارتش رژیم بعثی صدام به کویت، تحت بند هفتم منشور سازمان ملل متحد قرار گرفت که این بند بلوکه کردن مبالغ زیادی از سپرده های این کشور در بانکهای جهانی را برای پرداخت غرامت به زیان دیدگان از جنگ علیه کویت مجاز دانسته است. شورای امنیت در سال 2003 به موجب قطعنامه 1483 بار دیگر بر تمدید این بند رای داده است.