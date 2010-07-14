بیمه رایگان دامهای خراسان شمالی در برابر تب برفکی

حمیدرمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد گفت: در این مرحله دو میلیون راس دام سبک و سنگین استان در برابر بیماری تب برفکی خسارت زا، ایمن خواهند شد.

وی افزود : پوشش بیمه ای در این طرح، از خرداد امسال ابلاغ شده و هم اکنون با اهداف پیشگیری ازگسترش بیماری، کنترل از طریق حذف سریع دامهای بیمار و پرداخت غرامت برای استمرارتولید در دامداریهای استان در حال اجراست.

رمضانی همچنین درباره پرداخت غرامت به دامداران خسارت دیده از تب برفکی، قبل از دوم خرداد امسال نیز گفت: دامدارانی که بر اثر بیماری تب برفکی خسارت دیده‌اند با مراجعه به دفاتر نمایندگی‌های بیمه کشاورزی و شبکه‌های دامپزشکی و در صورت تایید غرامت دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: طی تفاهم‌نامه بیمه رایگان دامهای حساس به تب برفکی دامدارانی غرامت را دریافت می‌کنند که دام‌های سبک و سنگین آنها بر اثر این بیماری تلف و یا ذبح شده باشند.

معاون فنی اداره کل دامپزشکی استان خراسان شمالی اظهار داشت: هدف از اجرای این تفاهمنامه، پیشگیری از شیوع و کنترل بیماری با حذف سریع دامهای بیمار، جبران بخشی از خسارت وارده به دامدارن و پرداخت غرامت به منظور استمرار و تداوم تولید است.

وی تعداد کانونهای بیماری تب برفکی را در استان در سال جاری تا 15 تیرماه، در دامهای سبک 123 کانون ذکر کرد و توضیح داد: هشت هزار و 434 راس دام سبک و 130 راس دام سنگین به این بیماری مبتلا و 463 راس دام سبک و سه راس دام سنگین تلف شده‌اند.



تب برفکی جزو بیماریهای ویروسی است که قابل انتقال به انسان نیست و کنترل نکردن آن خسارات اقتصادی زیاد به بخش دامپروری وارد می کند.