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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۰۹

جایزه "برمن" به آنتونی آپیا تعلق گرفت

جایزه "برمن" به آنتونی آپیا تعلق گرفت

جایزه "برمن" به آنتونی آپیا فیلسوف معاصر و استاد فلسفه دانشگاه پرینستون آمریکا تعلق گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جایزه به سبب اقدامات و تلاشهای مؤثر آپیا در حوزه علوم انسانی به وی اهداء شده است. آپیا در حوزه‌های متنوع علوم انسانی از جمله اخلاق، فلسفه سیاسی و فلسفه اجتماعی، مطالعات آمریکا و آفریقا و مطالعات چندفرهنگ‌گرایی صاحبنظر است.

ایده کنونی که آپیا مطرح کرده، موضوع "جهان وطنی" است. او با اعتقاد به نگرش جهان وطنی می‌گوید انسانها برای اینکه در مقابل یکدیگر پاسخگو باشند باید هویتی جهانی داشته باشند.

آپیا هویت ملی را نفی نمی‌کند ولی معتقد است به رغم حفظ هویت ملی باید هویتی جهانی را در نگاه به مسائل انسانی مورد توجه داشت.

جایزه سالیانه برمن از سال 1975 میلادی به اندیشمندان تأثیرگذار در حوزه علوم انسانی از سوی دانشگاه پرینستون اعطاء می‌شود.

کد مطلب 1116485

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