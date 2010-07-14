شبکه بازرسان آزاد افتخاری در کشور راه اندازی می شود

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با اشاره به نقش تأثیرگذار رعایت اخلاق حرفه ای در سلامت اجتماعی افزود: سازمان بازرسی کل کشور وظیفه سنگینی بر عهده دارد که اگر بتوانیم در این بخش موفق عمل کنیم کمک شایانی به حل مشکلات شهروندان کرده ایم.

وی امید به آینده، احساس امنیت و دلبستگی بیشتر به زندگی را از مزایای فعالیت مطلوب دستگاه های نظارتی عنوان کرد و افزود: اگر در جامعه ای دستگاه نظارتی نتواند عملکرد خوبی داشته باشد هیچ تضمینی برای رسیدن به اهداف مورد نظر وجود ندارد.

حجت الاسلام پورمحمدی با بیان اینکه سازمان بازرسی نقش 20 درصدی بازرسی را برعهده داد، افزود: 30 درصد نظارت بر عهده سازمان‌ها و نهادهای دیگر است و 50 درصد بقیه نیز بر عهده رسانه‌هاست که در این زمینه نقش مهمی دارند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه رسانه ها نقش مهمی در سالم سازی جامعه دارند، گفت: رسانه ها علاوه بر بالا بردن حساسیتهای اجتماعی، به طور طبیعی یک سیستم خودکنترلی و مراقبتی را به وجود می آورند، بنابراین ما به رسانه ها به عنوان یک همکار نگاه کرده و برای تعامل با آنها تلاش می کنیم، به همین خاطر از نقش رسانه به دلیل کارکرد ویژه آن حمایت کرده و سعی می کنیم حاشیه امنی برای آنها ایجاد کنیم.

حجت الاسلام پور محمدی نظارت بر حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اجرایی کل کشور را از وظایف این سازمان عنوان کرد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور به هر میزان هم که توسعه یابد باز هم قادر به نظارت کامل بر امور مختلف نخواهد بود بنابراین ما به راهکارهای متعددی می اندیشیم که بخشی از آن را اجرا کرده ایم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی گفت: یکی از ممتازترین دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ارتقا و رشد چشمگیر در شاخص و حوزه اطلاع رسانی، جامعه و خانواده بزرگ خبری، تبادل اطلاعات، نقد و تحلیل و هدایت افکار عمومی توسط جامعه رسانه ای کشور است.



حجت الاسلام پور محمدی با بیان اینکه در زمان حاضر جامعه رسانه ای کشور به بلوغ قابل توجهی در عرصه ملی و منطقه ای رسیده است، افزود: طبعا ارتقا و غنای این بخش در همه حوزه ها به خصوص حوزه های اجتماعی و رفتار عمومی تاثیر بسزا و شایسته ای دارد.



وی افزود: این مجموعه با ارتقا کمی و کیفی خود، کار حرفه ای و تخصصی تر و رعایت اخلاق حرفه ای نقش موثرتری در سلامت اجتماعی، بهبود رفتار عمومی و جلوگیری از نقایص و کاستی ها و کمبودها و تکامل اجتماعی خواهد داشت.



وی ادامه داد: برای رسیدن به این هدف ابتدا باید توانایی درون سازمانی را گسترش دهیم آنگاه به ظرفیت سازی برون سازمانی روی آوریم و در این راستا علاوه بر ایجاد شبکه بازرسان آزاد افتخاری، استفاده از تشکلهای مردمی را در دستور کار داریم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با اشاره به مقوله مبارزه با فساد در کشور، گفت: در حال حاضر نگاه به مبارزه با فساد در کشور تغییر یافته است.