به گزارش خبرنگار مهر در قم، حبیب قهرمانی صبح چهار‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: صبر و استقامت، توکل به خداوند، بصیرت، فرزانگی، پارسایی، زهد و تقوا، دوری از ظواهر دنیا، همدردی با مردم و راضی به رضایت پروردگاربودن، پایبندی به نظام جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و بی⁯ریا زیستن از جمله ویژگی‌های آن عالم فرزانه و فقیه عالیقدر بود.



وی ادامه داد: مرحوم آیت⁯الله مبلغی در مرحله اول با خودشناسی و سیر و سلوک مدارجی را طی کرده و به اقیانوس بیکران احدیت الهی پیوست، ایشان در چارچوب یک زندگی مهاجرگونه در مناطق مختلف به تحصیل علوم دینی پرداخته و شاگردان زیادی را نیز تربیت کرد.



وی گفت: سخن او مانند سکوتش ملیح بود، ثمره سیر و سلوک او تطهیر باطن و تخلیه دل از اغیار بود.



قهرمانی تاسیس حوزه علمیه باقرالعلوم کوهدشت را در سال 1340 از جمله خدمات آن عالم ربانی ذکر کرد و گفت: 40 سال پیش تاسیس و راه اندازی یک حوزه علمیه در یک شهر یا روستای محروم با تاسیس دانشگاهی بزرگ و معروف در یک شهر بزرگ برابری می⁯کرد و این اقدام تاثیر فراوانی در ارتقای سطح علمی و فرهنگی منطقه کوهدشت و لرستان داشته است.



مدیر بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: اگرچه امروز احداث یک حوزه علمیه به ظاهر کار دشواری نیست ولی در سال 40 این اقدام به مثابه مهندسی یک فرهنگ ناب و خالص اسلامی در قالب مدرسه علمیه باقرالعلوم توسط آیت⁯الله مروجی ظهور و بروز پیدا کرد.



قهرمانی یادآور شد: خدمات گسترده و شایان آن عالم ربانی و زهد و تقوا از آیت⁯الله مبلغی الگویی ساخته که به سرعت در جان و دل مردم آن سامان نفوذ کرده بود در واقع این طایر قدسی بر قلوب مردم آن دیار حکومت می⁯کرد.



وی با اشاره به اینکه تربیت فرزندان صالح و خدوم برای نظام از دستاوردهای دیگر آیت⁯الله مرحوم مروجی (مبلغی) بود، گفت: آیت⁯الله مروجی در دوران دفاع مقدس یکی از فرزندان خود را تقدیم انقلاب اسلامی کرده و شخصیتی مانند حجت⁯الاسلام احمد مبلغی که امروز از افتخارات جهان اسلام است و در ابعاد مختلف علمی، فقهی و بین⁯المللی پیشتاز است را تربیت کرده است.



مدیر اداره همکاری⁯های علمی و بین⁯الملل گفت: این طایر قدسی و سالک پویا گرچه در یک شهر به عنوان استاد و مدیر حوزه علمیه مشغول فعالیت بود ولی طی 40 سال گذشته شخصیت⁯های تاثیرگذاری را تربیت و تحویل جامعه داده که در آینده آثار آن شکوفاتر خواهد شد.