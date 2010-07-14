کتابها با دوچرخه به خانه شما می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح "پیک کتاب دوچرخه" یکی از طرحهای فرهنگی سال گذشته شهرداری منطقه 12 است که به دلیل استقبال از آن امسال نیز توسط کتابخانه فردوسی به اجرا درخواهد آمد.
این طرح با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه بهصورت قرار دادن کتاب در سبد خانوار و پر کردن اوقات فراغت تابستانی عموم شهروندان با مطالعه و کتابخوانی برنامهریزی شده است و علاقهمندان به مطالعه کتاب میتوانند سفارشهای کتاب خود را به کتابخانه فردوسی اعلام و آن را توسط پیکهای دوچرخه دریافت کنند.
کسبه بازار هم به عنوان گروه دوم این طرح میتوانند از این امکان استفاده کنند و کتابهای مورد علاقه خود را سفارش دهند.
کتابخانه فردوسی همه روزه پذیرایی دریافت سفارشات تلفنی شهروندان و کسبه محلات مجاور بازار است.
در طرح "پیک کتاب دوچرخه" کتابهایی در حوزه روانشناسی، کامپیوتر، علوم تخصصی و پایه، تاریخ و ادبیات، هنر، کودک و نوجوان و... برای ارائه فراهم شده است.
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