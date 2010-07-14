جایزه بنیاد موقوفات افشار سرانجام به فراگنر اهدا شد

محمدتقی جنیدی مدیرعامل بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر مصطفی محقق داماد رئیس شورای تولیت این بنیاد به اتریش برای اهدا جایزه فراگنر به وی گفت:اواخر هفته گذشته (8 جولای) مراسم هجدهمین دوره جایزه بنیاد با حضور آقای محقق داماد در آکادمی علوم اتریش در وین برگزار و قالیچه و لوح سپاس بنیاد به برت فراگنر اهداء شد.
به گفته وی محقق داماد در این مراسم در معرفی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار و زحمات پروفسور برت فراگنر در زمینه تاریخ و ادبیات ایران سخن گفته است.
برت فراگنر سال گذشته به عنوان برگزیده هجدهمین دوره این جایزه معرفی شد اما بهدلیل بیماری و کهولت سن امکان حضور او در ایران فراهم نشد و برای اولین بار در تاریخ بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، جایزه آن به خارج از کشور (وین) ارسال شد.
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