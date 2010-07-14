جایزه بنیاد موقوفات افشار سرانجام به فراگنر اهدا شد

محمدتقی جنیدی مدیرعامل بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر مصطفی محقق داماد رئیس شورای تولیت این بنیاد به اتریش برای اهدا جایزه فراگنر به وی گفت:اواخر هفته گذشته (8 جولای) مراسم هجدهمین دوره جایزه بنیاد با حضور آقای محقق داماد در آکادمی علوم اتریش در وین برگزار و قالیچه و لوح سپاس بنیاد به برت فراگنر اهداء شد.

به گفته وی محقق داماد در این مراسم در معرفی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار و زحمات پروفسور برت فراگنر در زمینه تاریخ و ادبیات ایران سخن گفته است.

برت فراگنر سال گذشته به عنوان برگزیده هجدهمین دوره این جایزه معرفی شد اما بهدلیل بیماری و کهولت سن امکان حضور او در ایران فراهم نشد و برای اولین بار در تاریخ بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، جایزه آن به خارج از کشور (وین) ارسال شد.

این جایزه شامل لوح سپاس و یک تخته قالیچه نائین است که روی آن کتیبه‌ای به این عبارت بافته شده است: هجدهمین جایزه ادبی تاریخی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار در سال 1388 به آقای برت فراگنر ایرانشناس اتریشی اهدا می‌شود.

برت فراگنر ایرانشناس و اسلام‌شناس اتریشی به دلیل "خدمات ارزنده‌ به تاریخ و فرهنگ ایران" در هجدهمین دوره این جایزه به عنوان برگزیده انتخاب شد.

نذیر احمد (هند)، غلامحسین یوسفی (ایران)، امین عبدالمجید بدوی (مصر)، محمد دبیرسیاقی (ایران)، ظهورالدین احمد (پاکستان)، جان هون‌نین (چین)، کمال عینی (تاجیکستان)، نجیب مایل هروی (افغانستان)، شارل هانری دوفوشه‌کور (فرانسه)، هانس دوبرین (هلند) و منوچهر ستوده (ایران) از دیگر برگزیدگان جایزه بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار تا کنون بوده‌اند.