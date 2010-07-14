فرودگاه بروجرد وارد فاز تملک زمین شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سجاد معین سه شنبه شب در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان لرستان در سخنانی اظهار داشت: برای تملک زمین فرودگاه شهرستان بروجرد دو میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای این امر کافی نیست زیرا با این اعتبار تنها بخشی از زمین مورد نظر تملک می شود.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد همچنین به مشکل جاده بروجرد - اشترینان اشاره کرد و بیان داشت: متاسفانه به دلیل داشتن معارض و اختلاف برخی از روستائیان در مسیر این جاده فعلا این پروژه به حالت تعلیق درآمده است.

معین همچنین به وضعیت اعتبارات این شهرستان اشاره کرد و گفت: در سالجاری اعتبارات عمرانی بروجرد 22.8 درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: اعتبارات عمرانی شهرستان بروجرد در سالجاری 22 میلیارد و 500 میلیون تومان است که امیدواریم بتوانیم این اعتبارات را جذب کنیم.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد همچنین به وضعیت مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت اشاره کرد و یادآور شد: حدود 70 درصد مصوبات دور دوم سفر اجرایی شده است و آن بخشی از مصوبات که هنوز اجرا نشده اند به خاطر برخی مشکلات اعتباری بوده است.

معین با یادآوری اینکه مصوبات دور سوم سفر به طور عمده فرهنگی خواهد بود، خاطرنشان کرد: در این راستا ما برای دور سوم سفر دولت 79 پروژه پیشنهاد داده ایم که این پیشنهادات در کارگروه های سفر بررسی خواهد شد.